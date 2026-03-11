Рейтинг@Mail.ru
Лыжник Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде
Лыжные гонки
 
12:52 11.03.2026 (обновлено: 13:05 11.03.2026)
Лыжник Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде
Лыжник Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде
Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя на Паралимпийских играх. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Лыжник Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар — РИА Новости. Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя на Паралимпийских играх.
Спортсмен, выступающий в классе LW11.5, преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (отставание — 16,3 секунды), третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн (+18,7).
Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Играх. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего в активе россиян пять медалей — три золотые и две бронзовые.
Голубкову 30 лет. Это его первое паралимпийское золото в карьере. Лыжник — девятикратный обладатель Кубка мира и шестикратный чемпион мира.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
