Лыжник Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар — РИА Новости. Российский лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя на Паралимпийских играх.

Спортсмен, выступающий в классе LW11.5 , преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Второе место занял китаец Мао Чжунъу (отставание — 16,3 секунды), третьим стал его соотечественник Чжэн Пэн (+18,7).

Голубков принес сборной России третью золотую медаль на Играх. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, а лыжница Анастасия Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Всего в активе россиян пять медалей — три золотые и две бронзовые.

Голубкову 30 лет. Это его первое паралимпийское золото в карьере. Лыжник — девятикратный обладатель Кубка мира и шестикратный чемпион мира.