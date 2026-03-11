Рейтинг@Mail.ru
Тренер ЦСКА Челестини признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Футбол
 
14:09 11.03.2026
Тренер ЦСКА Челестини признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает"
Тренер ЦСКА Челестини признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает"
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает". РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
спорт
фабио челестини
пфк цска
ахмат
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
Тренер ЦСКА Челестини признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини в разговоре с журналистами признал, что в 2026 году команде "чего-то не хватает".
ЦСКА после зимней паузы потерпел два поражения в Российской премьер-лиге (РПЛ). Армейцы уступили грозненскому "Ахмату" (0:1) и столичному "Динамо" (1:4). В пяти последних играх чемпионата команда потерпела четыре поражения, одержав победу только над "Оренбургом" (2:0) 29 ноября.
"Нам чего-то не хватает. В 2026 году нам немного не хватает, а в футболе даже это "немного" очень важно. Нам надо вернуть то, что было. Надо провести большую работу", - сказал Челестини.
"Команда в хорошем состоянии. Команда включена, в хорошем эмоциональном состоянии и настроении", - отметил главный тренер ЦСКА.
В следующем туре армейцы 14 марта на выезде встретятся с калининградской "Балтикой". Перед очной встречей в активе команд по 36 очков. "Это лучшая защита лиги. Мы должны быть очень внимательны в контратаках. Они играют просто, но практично, это может принести результат", - подчеркнул специалист.
