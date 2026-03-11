Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу вратарь Давид Де Хеа поддержал голкипера английского "Тоттенхэма" Антонина Кински после двух ошибок и замены в матче Лиги чемпионов с испанским "Атлетико".

Во вторник "Тоттенхэм" проиграл на выезде "Атлетико" (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда пропустила три мяча за первые 15 минут. Допустивший две ошибки Кински был заменен на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение. Никто до чеха не пропускал три мяча за такой короткий период в плей-офф Лиги чемпионов.