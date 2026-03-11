Рейтинг@Mail.ru
Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Футбол
 
01:58 11.03.2026
Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма"
Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма" - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма"
Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу вратарь Давид Де Хеа поддержал голкипера английского "Тоттенхэма" Антонина Кински после двух ошибок и замены в... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
футбол
спорт
Новости
спорт
Футбол, Спорт
Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма"

Де Хеа поддержал замененного на 17-й минуте голкипера "Тоттенхэма" Кински

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу вратарь Давид Де Хеа поддержал голкипера английского "Тоттенхэма" Антонина Кински после двух ошибок и замены в матче Лиги чемпионов с испанским "Атлетико".
Во вторник "Тоттенхэм" проиграл на выезде "Атлетико" (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда пропустила три мяча за первые 15 минут. Допустивший две ошибки Кински был заменен на 17-й минуте и ушел в подтрибунное помещение. Никто до чеха не пропускал три мяча за такой короткий период в плей-офф Лиги чемпионов.
"Кто не был вратарем, не знает, насколько сложно играть на этой позиции. Держи голову выше, и у тебя все получится", - написал Де Хеа в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Кински 22 года, он перешел в "Тоттенхэм" в январе 2025-го. Чех является сыном бронзового призера чемпионата Европы - 2004 Антонина Кински, который с 2004 по 2010 год защищал ворота подмосковного "Сатурна".
