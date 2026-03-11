Немецкий лыжник не стал комментировать отказ от фото с Багиян

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортсмен-ведущий немецкой лыжницы Линн Кацмайер Флориан Бауман не стал комментировать отказ от совместной фотографии с двукратной паралимпийской чемпионкой россиянкой Анастасией Багиян после церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии.
"Без комментариев", - сказал Бауман, отвечая на вопрос журналистов о том, почему они с Кацмайер не стали делать общее фото с Багиян.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), вместе с ее ведущим Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения Кацмайер и Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, а потом не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
В среду Багиян стала двукратной паралимпийской чемпионкой, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км.