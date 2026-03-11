Немецкий лыжник не стал комментировать отказ от фото с Багиян

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортсмен-ведущий немецкой лыжницы Линн Кацмайер Флориан Бауман не стал комментировать отказ от совместной фотографии с двукратной паралимпийской чемпионкой россиянкой Анастасией Багиян после церемонии награждения на Паралимпийских играх в Италии.