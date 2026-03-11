В IPC прокомментировали отказ немецких паралыжников от фото с россиянами

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортсмены не имеют обязательства делать совместные фотографии с другими атлетами после церемонии награждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC), комментируя отказ немецких лыжников от снимка с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным.