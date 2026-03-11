В IPC прокомментировали отказ немецких паралыжников от фото с россиянами

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортсмены не имеют обязательства делать совместные фотографии с другими атлетами после церемонии награждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (IPC), комментируя отказ немецких лыжников от снимка с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
"Спортсмены не имеют официального обязательства делать селфи после церемонии награждения", - заявил директор по связям с общественностью IPC Крейг Спенс.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.