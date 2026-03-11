Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Джованни Фьоре (8, 32 и 59-я минуты) и одну шайбу забросил Константин Окулов (60), которому ассистировал Фьоре. В составе проигравших отличился Егор Соколов (13).
11 марта 2026 • начало в 16:30
Завершен
07:16 • Джованни Фьоре
11:16 • Джованни Фьоре
18:08 • Джованни Фьоре
19:56 • Константин Окулов
12:01 • Егор Соколов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
"Авангард" во второй раз в сезоне обыграл "Торпедо", первая встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 6:2. "Авангард" по итогам матча обновил клубный рекорд по количеству побед (34) и заброшенных шайб (213) за один регулярный чемпионат. Голкипер команды Никита Серебряков одержал 33-ю победу в нынешнем сезоне и повторил клубный рекорд Карри Рямё, а также стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну "регулярку", опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.
Омичи с 93 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции, "Торпедо" (78 очков) идет пятым на Западе.
В следующем матче "Авангард" 13 марта примет "Шанхайских драконов", нижегородский клуб в тот же день сыграет на выезде с челябинским "Трактором".