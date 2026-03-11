Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
18:50 11.03.2026 (обновлено: 19:26 11.03.2026)
Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ
Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.03.2026
хоккей
спорт
константин окулов
авангард
торпедо
егор соколов
континентальная хоккейная лига (кхл)
Новости
ru-RU
спорт, константин окулов, авангард, торпедо, егор соколов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Константин Окулов, Авангард, Торпедо, Егор Соколов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ

Хет-трик Фьоре принес "Авангарду" победу над "Торпедо" в матче КХЛ в Омске

Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Автомобилист (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых хет-триком отметился Джованни Фьоре (8, 32 и 59-я минуты) и одну шайбу забросил Константин Окулов (60), которому ассистировал Фьоре. В составе проигравших отличился Егор Соколов (13).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 марта 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
4 : 1
Торпедо НН
07:16 • Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
11:16 • Джованни Фьоре
(Майкл Маклеод, Вячеслав Войнов)
18:08 • Джованни Фьоре
19:56 • Константин Окулов
12:01 • Егор Соколов
(Игорь Гераськин, Богдан Конюшков)
"Авангард" во второй раз в сезоне обыграл "Торпедо", первая встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 6:2. "Авангард" по итогам матча обновил клубный рекорд по количеству побед (34) и заброшенных шайб (213) за один регулярный чемпионат. Голкипер команды Никита Серебряков одержал 33-ю победу в нынешнем сезоне и повторил клубный рекорд Карри Рямё, а также стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну "регулярку", опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.
Омичи с 93 очками занимают второе место в таблице Восточной конференции, "Торпедо" (78 очков) идет пятым на Западе.
В следующем матче "Авангард" 13 марта примет "Шанхайских драконов", нижегородский клуб в тот же день сыграет на выезде с челябинским "Трактором".
Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Овечкин, "Красная машина" и Моуринью: откровенное интервью Ротенберга
Вчера, 12:10
 
Хоккей Спорт Константин Окулов Авангард Торпедо Егор Соколов КХЛ 2025-2026
 
