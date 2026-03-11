Фон дер Ляйен теряет поддержку даже среди своих сторонников, пишет Politico

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет популярность даже среди своих сторонников в Европейском парламенте после жесткой речи, в которой она призвала ЕС перейти к агрессивной внешней политике, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутатов.
Politico приводит речь фон дер Ляйен, в которой она заявила, что "Европа более не может быть хранителем старого миропорядка, поскольку тот мир стал прошлым и уже не вернется". Собеседники издания заявили, что ее речь была воспринята как молчаливое одобрение политики президента США Дональда Трампа, что вызвало озабоченность среди сторонников главы Еврокомиссии.
"Урсула фон дер Ляйен подвергается жесткой критикой от своих же сторонников в Европарламенте из-за обвинений в отказе от "порядка, основанного на правилах", - говорится в сообщении издания.
Издание отмечает, что депутаты-социалисты, поддерживающие хрупкую правящую коалицию главы ЕК, готовятся "допросить" ее о ситуации на Ближнем Востоке во время пленарных дебатов. Неодобрение также выразила фракция "Зеленых", тоже являющаяся частью коалиции фон дер Ляйен.
Данный кризис представляет собой самую большую угрозу для фон дер Ляйен, потому что она может уйти с поста главы Еврокомиссии раньше срока, передает слова трех дипломатов издание Politico.
В январе европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана "Патриоты Европы". За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и десять воздержались.