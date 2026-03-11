Фон дер Ляйен теряет поддержку даже среди своих сторонников, пишет Politico

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет популярность даже среди своих сторонников в Европейском парламенте после жесткой речи, в которой она призвала ЕС перейти к агрессивной внешней политике, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутатов.