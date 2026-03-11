Рейтинг@Mail.ru
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану - РИА Новости, 11.03.2026
10:25 11.03.2026
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану - РИА Новости, 11.03.2026
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану
ЕС считает словацкого премьера Роберта Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его... РИА Новости, 11.03.2026
Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану

Politico: ЕС считает Фицо меньшим препятствием для кредита Киеву, чем Орбан

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЕС считает словацкого премьера Роберта Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его венгерского коллегу Виктора Орбана, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников объединения.
В воскресенье Фицо заявил, что Словакия готова перенять эстафету блокирования европейского кредита для Киева от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину.
«
"Брюссель считает Фицо, который присоединился к Орбану в блокировании кредита (Киеву - ред.), меньшим препятствием", - приводит издание слова чиновников.
Один из чиновников заявил, что в вопросе убеждения Фицо пойти навстречу Евросоюз "приближается к цели". Издание утверждает, что на встрече с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен во вторник словацкий премьер, вероятно, "отступил от своей воинственной позиции".
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины
4 марта, 15:05
 
В миреУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
