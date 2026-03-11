Politico узнало, как в ЕС относятся к Фицо и Орбану

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ЕС считает словацкого премьера Роберта Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его венгерского коллегу Виктора Орбана, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников объединения.

Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.