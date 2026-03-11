https://ria.ru/20260311/falki-2079908962.html
Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования
Переход вузов России на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской, а синтез лучших практик из разных...
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576440414_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8818f31d6eed71b80a07aa865d8a3c68.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переход вузов России на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской, а синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Министр провел совещание, посвященное информационному сопровождению пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.
"Переход на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской. Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы: мы сохраняем фундаментальность знаний, как это было в советские годы, при этом делаем образовательные программы гибкими и практико-ориентированными", — сказал Фальков
слова которого приводят в официальном канале ведомства на платформе Мax.
Уточняется, что совершенствование системы предполагает сокращение бумажной нагрузки, увеличение размера оплаты труда и мер социальной поддержки преподавателей.