11:48 11.03.2026 (обновлено: 12:58 11.03.2026)
Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования
Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переход вузов России на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской, а синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Министр провел совещание, посвященное информационному сопровождению пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования.
"Переход на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской. Совершенствование национальной системы высшего образования подразумевает синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы: мы сохраняем фундаментальность знаний, как это было в советские годы, при этом делаем образовательные программы гибкими и практико-ориентированными", — сказал Фальков, слова которого приводят в официальном канале ведомства на платформе Мax.
Уточняется, что совершенствование системы предполагает сокращение бумажной нагрузки, увеличение размера оплаты труда и мер социальной поддержки преподавателей.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Вчера, 02:50
 
