Фальков назвал принцип перехода на новую модель высшего образования

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Переход вузов России на новую модель высшего образования — это не борьба с болонской системой и не возвращение к советской, а синтез лучших практик из разных этапов становления высшей школы, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.