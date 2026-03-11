Рейтинг@Mail.ru
ЕС может регулировать цены на газ из-за возможного кризиса, заявили в ЕК
12:01 11.03.2026
ЕС может регулировать цены на газ из-за возможного кризиса, заявили в ЕК
в мире
ближний восток
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
ближний восток
в мире, ближний восток, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может ограничить цены на газ, прибегнуть к субсидированию и господдержке на фоне потенциального кризиса в энергетике в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы готовим различные варианты: более эффективное использование соглашений о закупке электроэнергии и контрактов на разницу цен, меры государственной помощи, изучение возможности субсидирования или ограничения цены на газ", - сказала она на пленарном заседании Европарламента.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
7 марта, 02:09
 
В миреБлижний ВостокУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
