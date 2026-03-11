Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/erdogan-2080068314.html
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа - РИА Новости, 11.03.2026
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа, пережившего Холокост. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:35:00+03:00
2026-03-11T21:35:00+03:00
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
https://ria.ru/20260311/pezeshkian-2080066923.html
турция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа

Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа, пережившего Холокост

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа, пережившего Холокост.
"Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху", — заявил Эрдоган, выступая перед однопартийцами в среду в Анкаре.
Отношения между Турцией и Израилем в последние годы остаются крайне напряженными. После обострения ситуации в секторе Газа Анкара резко раскритиковала действия израильского руководства, а стороны фактически свернули дипломатические контакты на высоком уровне, оставив лишь контакты на уровне спецслужб при возникновении такой необходимости.
Турецкие власти неоднократно заявляли, что причиной кризиса в отношениях стала политика израильского правительства в отношении палестинских территорий и военные операции в Газе, которые Анкара считает неприемлемыми. На этом фоне политический диалог между странами практически остановился, а взаимные обвинения стали регулярными.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта с США и Израилем
Вчера, 21:27
 
В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала