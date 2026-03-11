https://ria.ru/20260311/erdogan-2080068314.html
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал бедствием для собственного народа, пережившего Холокост. РИА Новости, 11.03.2026
Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа, пережившего Холокост