Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080056348.html
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем - РИА Новости, 11.03.2026
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
Американский финансист Джеффри Эпштейн посещал как Виндзорский замок, так и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:03:00+03:00
2026-03-11T20:03:00+03:00
в мире
сша
великобритания
норфолк (виргиния)
билл клинтон
тони блэр
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080043865.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2080040516.html
сша
великобритания
норфолк (виргиния)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, норфолк (виргиния), билл клинтон, тони блэр, джеффри эпштейн
В мире, США, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Билл Клинтон, Тони Блэр, Джеффри Эпштейн
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем

РИА Новости: Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье Сандрингем

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн посещал как Виндзорский замок, так и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу экс-посла Британии в США Питера Мандельсона.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в прошлом году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службы безопасности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра
Вчера, 18:40
Один из файлов содержит письмо личного секретаря экс-премьера Тони Блэра, Мэтью Рикрофта, своему начальнику о планируемой встрече с Эпштейном.
В письме, отправленном 14 мая 2022 года, говорится, что Эпштейн "близок" к герцогу Йоркскому.
"По-видимому, он познакомился с принцем Эндрю через дочь Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл (сообщница Эпштейна - ред.), с которой он периодически общается. В прошлом году он посетил Сандрингем и Виндзор", - говорится в письме.
Рикрофт также утверждает, что Эпштейн приехал в Британию вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и хочет познакомиться с Блэром.
"Он считает, что можно провести полезный разговор о науке и международных экономических и валютных тенденциях", - говорится в письме.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Мандельсон требовал "золотой парашют" перед уходом из-за связей с Эпштейном
Вчера, 18:28
 
В миреСШАВеликобританияНорфолк (Виргиния)Билл КлинтонТони БлэрДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала