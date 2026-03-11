Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн посещал как Виндзорский замок, так и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу экс-посла Британии в США Питера Мандельсона.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в прошлом году из-за связей с Эпштейном . Файлы содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службы безопасности.

Один из файлов содержит письмо личного секретаря экс-премьера Тони Блэра , Мэтью Рикрофта, своему начальнику о планируемой встрече с Эпштейном.

В письме, отправленном 14 мая 2022 года, говорится, что Эпштейн "близок" к герцогу Йоркскому.

"По-видимому, он познакомился с принцем Эндрю через дочь Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл (сообщница Эпштейна - ред.), с которой он периодически общается. В прошлом году он посетил Сандрингем и Виндзор", - говорится в письме.

Рикрофт также утверждает, что Эпштейн приехал в Британию вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и хочет познакомиться с Блэром.

"Он считает, что можно провести полезный разговор о науке и международных экономических и валютных тенденциях", - говорится в письме.