https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080056348.html
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем - РИА Новости, 11.03.2026
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
Американский финансист Джеффри Эпштейн посещал как Виндзорский замок, так и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:03:00+03:00
2026-03-11T20:03:00+03:00
2026-03-11T20:03:00+03:00
в мире
сша
великобритания
норфолк (виргиния)
билл клинтон
тони блэр
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080043865.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2080040516.html
сша
великобритания
норфолк (виргиния)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, норфолк (виргиния), билл клинтон, тони блэр, джеффри эпштейн
В мире, США, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Билл Клинтон, Тони Блэр, Джеффри Эпштейн
Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье королевской семьи Сандрингем
РИА Новости: Эпштейн посещал Виндзорский замок и поместье Сандрингем
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Американский финансист Джеффри Эпштейн посещал как Виндзорский замок, так и поместье британской королевской семьи Сандрингем в Норфолке, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу экс-посла Британии в США Питера Мандельсона.
В среду кабмин Великобритании
опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в прошлом году из-за связей с Эпштейном
. Файлы содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службы безопасности.
Один из файлов содержит письмо личного секретаря экс-премьера Тони Блэра
, Мэтью Рикрофта, своему начальнику о планируемой встрече с Эпштейном.
В письме, отправленном 14 мая 2022 года, говорится, что Эпштейн "близок" к герцогу Йоркскому.
"По-видимому, он познакомился с принцем Эндрю через дочь Роберта Максвелла, Гислейн Максвелл (сообщница Эпштейна - ред.), с которой он периодически общается. В прошлом году он посетил Сандрингем
и Виндзор", - говорится в письме.
Рикрофт также утверждает, что Эпштейн приехал в Британию вместе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном
и хочет познакомиться с Блэром.
"Он считает, что можно провести полезный разговор о науке и международных экономических и валютных тенденциях", - говорится в письме.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна
, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.