Рейтинг@Mail.ru
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 11.03.2026 (обновлено: 19:22 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2080043865.html
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра - РИА Новости, 11.03.2026
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра
Британский национальный архив в 2025 году собирался опубликовать документы о встрече экс-премьера Великобритании Тони Блэра со скандально известным американским РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:40:00+03:00
2026-03-11T19:22:00+03:00
в мире
великобритания
сша
джеффри эпштейн
тони блэр
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886413_0:124:3072:1851_1920x0_80_0_0_3d42d4b3d757528c59185d2a9a7ab41e.jpg
https://ria.ru/20260311/epshtejn-2079856199.html
https://ria.ru/20260304/amerika-2078480683.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074886413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f2ea4de96a605c821ee4cd1301b2f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, джеффри эпштейн, тони блэр, кир стармер
В мире, Великобритания, США, Джеффри Эпштейн, Тони Блэр, Кир Стармер
В Британии собирались публиковать документы о встрече Эпштейна и Блэра

В Британии в 2025 г собирались опубликовать документы о встрече Эпштейна и Блэра

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Британский национальный архив в 2025 году собирался опубликовать документы о встрече экс-премьера Великобритании Тони Блэра со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном. Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
"В канцелярии кабинета министров хранятся официальные документы, которые, вероятно, будут опубликованы национальным архивом в начале следующего года, касающиеся встречи Тони Блэра с Эпштейном, которая прошла при содействии Мандельсона", - следует из брифинга для британского премьера Кира Стармера от декабря 2024 года.
Вместе с тем из документов неясно, почему сведения о встрече так и не опубликовали в 2025 году.
Исходя из документов, Мандельсон активно пытался познакомить Эпштейна с неким "ТБ" - сокращение совпадает с инициалами Блэра. В письме от мая 2022 года лейбористу Джонатану Пауэллу, который сейчас стал советником по безопасности Стармера, Мандельсон писал, что "ТБ", вероятно, будет заинтересован во встрече с Эпштейном, которого называет своим другом. По словам Мандельсона, познакомить Блэра с Эпштейном также хочет бывший президент США Билл Клинтон.
В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал Стармер, кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Великобритании Гордона Брауна, переслал внутренний документ кабмина Соединенного Королевства Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна
4 марта, 15:01
 
В миреВеликобританияСШАДжеффри ЭпштейнТони БлэрКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала