ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Британский национальный архив в 2025 году собирался опубликовать документы о встрече экс-премьера Великобритании Тони Блэра со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, выяснило РИА Новости, изучив официальные документы по делу бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона, ушедшего в отставку в 2025 году из-за связей с Эпштейном . Файлы содержат информацию о решении назначить его послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.

"В канцелярии кабинета министров хранятся официальные документы, которые, вероятно, будут опубликованы национальным архивом в начале следующего года, касающиеся встречи Тони Блэра с Эпштейном, которая прошла при содействии Мандельсона", - следует из брифинга для британского премьера Кира Стармера от декабря 2024 года.

Вместе с тем из документов неясно, почему сведения о встрече так и не опубликовали в 2025 году.

Билл Клинтон. Исходя из документов, Мандельсон активно пытался познакомить Эпштейна с неким "ТБ" - сокращение совпадает с инициалами Блэра. В письме от мая 2022 года лейбористу Джонатану Пауэллу, который сейчас стал советником по безопасности Стармера, Мандельсон писал, что "ТБ", вероятно, будет заинтересован во встрече с Эпштейном, которого называет своим другом. По словам Мандельсона, познакомить Блэра с Эпштейном также хочет бывший президент США

В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал Стармер, кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.