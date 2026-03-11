В Британии опубликовали файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу экс-посла страны в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
В феврале британский парламент проголосовал, чтобы заставить правительство обнародовать все документы, связанные с назначением Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году. Как ранее признал сам премьер государства Кир Стармер, кандидатуру Мандельсона одобрили, несмотря на то, что служба безопасности доложила о его связях с Эпштейном.
Файлы опубликовали в среду одним документом, состоящим из 147 страниц. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьера Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.