В Британии опубликовали файлы по делу связанного с Эпштейном экс-посла

ЛОНДОН, 11 мар - РИА Новости. Кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу экс-посла страны в США Питера Мандельсона, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Файлы опубликовали в среду одним документом, состоящим из 147 страниц. Они содержат информацию о решении назначить Мандельсона послом в 2024 году, в том числе данные о проверках службой безопасности.