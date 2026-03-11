Рейтинг@Mail.ru
Хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
15:02 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/epshteyn-2079975741.html
Хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году, пишут СМИ
Хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Хакер угрожал слить файлы Эпштейна властям в 2023 году, пишут СМИ
Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, не поверил, что они принадлежат... РИА Новости, 11.03.2026
В мире, США, Джеффри Эпштейн, ФБР
Reuters: хакер угрожал слить файлы ФБР по делу Эпштейна властям в 2023 году

Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, не поверил, что они принадлежат властям и угрожал рассказать об увиденном самому ФБР, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и документы министерства юстиции США.
По данным агентства, инцидент произошел 12 февраля 2023 года в лаборатории цифровой экспертизы, занимающейся расследованием преступлений против детей. Сотрудник ФБР по ошибке оставил внешний доступ к серверу открытым после работы с цифровыми доказательствами, что создало уязвимость в системе.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
"Иностранный хакер получил доступ к файлам, связанным с расследованием ФБР в отношении покойного преступника Джеффри Эпштейна, во время взлома нью-йоркского офиса бюро три года назад", - передает агентство.
На следующий день сотрудники обнаружили сообщение о компрометации сети, после чего проверка выявила следы несанкционированного доступа и просмотр файлов, относящихся к расследованию дела Эпштейна. Какие именно материалы были открыты и скачивались ли они, пока не установлено.
В ФБР заявили, что речь идет об "изолированном киберинциденте": доступ злоумышленника был оперативно заблокирован, а работа сети восстановлена. Расследование всех обстоятельств взлома сети продолжается.
"Взлом был осуществлён иностранным хакером, который, по всей видимости, не осознавал, что проник на сервер правоохранительных органов. Увидев на устройстве изображения, связанные с насилием над детьми, хакер выразил возмущение и оставил сообщение с угрозой передать владельца сервера в ФБР", - сообщил источник агентству.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CBS подсчитал, сколько документов минюст США удалил из дела Эпштейна
4 марта, 15:01
Собеседник агентства утверждает, что сотрудники бюро после происшествия убеждали хакера в том, что он действительно имеет дело с федеральными агентами, в том числе показывая служебные удостоверения во время видеозвонка.
Эксперты отмечают, что документы по делу Эпштейна могут представлять интерес для иностранных разведслужб, поскольку в них фигурируют известные политики, финансисты и представители бизнеса.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января 2026 года объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, в числе которых были документы ФБР.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: экс-глава минфина США потерял пост в НКО из-за связей с Эпштейном
10 марта, 01:54
 
