Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США - РИА Новости, 11.03.2026
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США
Ричард Кан, доверенное лицо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, начал давать показания перед комитетом по надзору палаты представителей
США, Джеффри Эпштейн, Конгресс США
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США
Доверенное лицо Эпштейна Ричард Кан начал давать показания конгрессменам США
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ричард Кан, доверенное лицо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, начал давать показания перед комитетом по надзору палаты представителей Соединенных Штатов, следует из расписания слушаний.
Слушание проходит за закрытыми дверями, прессу туда не пускают.
Кан управлял финансами, инвестициями и следил за собственностью Эпштейна
, в том числе координировал ремонт особняка на его скандально известном острове. Также он был ответственным за исполнение завещания Эпштейна после смерти последнего.
Другой распорядитель завещания Эпштейна, Даррен Индайк, предстанет перед комитетом 19 марта.
В 2019 году Эпштейну в США
были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.