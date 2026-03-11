Рейтинг@Mail.ru
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США - РИА Новости, 11.03.2026
17:02 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/epshtejn-2080015515.html
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США
Ричард Кан, доверенное лицо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, начал давать показания перед комитетом по надзору палаты представителей... РИА Новости, 11.03.2026
сша, джеффри эпштейн, конгресс сша
США, Джеффри Эпштейн, Конгресс США
Доверенное лицо Эпштейна начал давать показания конгрессменам США

Доверенное лицо Эпштейна Ричард Кан начал давать показания конгрессменам США

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Ричард Кан, доверенное лицо скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, начал давать показания перед комитетом по надзору палаты представителей Соединенных Штатов, следует из расписания слушаний.
Слушание проходит за закрытыми дверями, прессу туда не пускают.
Ракета с подписью в память о жертвах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранские СМИ публикуют фото ракеты, подписанной в память о жертвах Эпштейна
Вчера, 02:41
Кан управлял финансами, инвестициями и следил за собственностью Эпштейна, в том числе координировал ремонт особняка на его скандально известном острове. Также он был ответственным за исполнение завещания Эпштейна после смерти последнего.
Другой распорядитель завещания Эпштейна, Даррен Индайк, предстанет перед комитетом 19 марта.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В файлах Эпштейна нашли обсуждения девушек из Литвы и Украины
Вчера, 07:53
 
СШАДжеффри ЭпштейнКонгресс США
 
 
