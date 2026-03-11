https://ria.ru/20260311/ege-2079834920.html
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования - РИА Новости, 11.03.2026
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Переход России на новую модель высшего образования не повлияет на процедуру проведения Единого государственного экзамена в стране, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:50:00+03:00
2026-03-11T02:50:00+03:00
2026-03-11T11:55:00+03:00
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
образование
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882330885_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_9252037fe308c4ce3cf13d73ca4ac016.jpg
https://ria.ru/20260307/predmety-2079165742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882330885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da03766d41b2d9b93725636df9b80856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, образование, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Общество, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Музаев: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ