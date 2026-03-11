Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переход России на новую модель высшего образования не повлияет на процедуру проведения Единого государственного экзамена в стране, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения Единого государственного экзамена не повлияет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ЕГЭ продолжит и дальше служить инструментом проверки школьных знаний и отбора абитуриентов в вузы.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.