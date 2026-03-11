Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
02:50 11.03.2026 (обновлено: 11:55 11.03.2026)
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования
Переход России на новую модель высшего образования не повлияет на процедуру проведения Единого государственного экзамена в стране, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.03.2026
Глава Рособрнадзора высказался о ЕГЭ и новой модели высшего образования

Музаев: переход на новую систему высшего образования не повлияет на ЕГЭ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Переход России на новую модель высшего образования не повлияет на процедуру проведения Единого государственного экзамена в стране, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения Единого государственного экзамена не повлияет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ЕГЭ продолжит и дальше служить инструментом проверки школьных знаний и отбора абитуриентов в вузы.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального обучения, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Вход в здание министерства образования и науки РФ
В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для всех вузов
7 марта, 02:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
