СМИ: Дончич судится с бывшей невестой из-за опеки над дочерьми
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:37 11.03.2026
СМИ: Дончич судится с бывшей невестой из-за опеки над дочерьми
Словенский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич начал судебную тяжбу за опеку над двумя дочерьми после... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
баскетбол
спорт
сша
словения
россия
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
торонто рэпторс
спорт, сша, словения, россия, лука дончич, лос-анджелес лейкерс, торонто рэпторс, бостон селтикс, нба
© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Словенский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич начал судебную тяжбу за опеку над двумя дочерьми после разрыва отношений с невестой Анамарией Голтес , сообщает ESPN.
Дончич и Голтес начали встречаться в 2016 году, в июле 2023 года спортсмен сделал возлюбленной предложение, а в ноябре того же года у них родилась старшая дочь Габриэла. В декабре 2025 года в Словении родилась вторая дочь Оливия, из-за чего Дончич, присутствовавший на родах, пропустил матчи "Лейкерс" против "Торонто Рэпторс" и "Бостон Селтикс".
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Дончич выкупил дом у Шараповой
13 сентября 2025, 20:04
По информации СМИ, во время своего визита в Словению Дончич выразил желание привезти Габриэлу в США, что вылилось в конфликт. 27-летняя Голтес вызвала полицию в родильный дом, но сотрудники правопорядка "не обнаружили признаков состава уголовного преступления или правонарушения" в действиях Дончича. В тот же день спортсмен вернулся в США и с тех пор не видел ни дочерей, ни бывшую невесту.
"Я люблю своих дочерей больше всего на свете и делаю все, что в моих силах, чтобы они были со мной в США во время сезона, но это оказалось невозможно, поэтому недавно я принял трудное решение расторгнуть помолвку. Я делаю все для счастья своих дочерей, и я всегда буду бороться за то, чтобы быть с ними и дать им лучшую жизнь", - заявил Дончич.
26 февраля Дончич подал в словенский суд ходатайство, добиваясь немедленного контакта с Габриэлой и Оливией. На прошлой неделе Голтес удалила все совместные фотографии с Дончичем из своей страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Также она подала в суд Калифорнии прошение о взыскании с Дончича алиментов на детей и оплаты услуг адвоката. Отмечается, что стороне баскетболиста ничего неизвестно об этом иске. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что словенец всегда обеспечивал свою семью и оплачивал расходы дочерей "без ограничений".
Дончичу 27 лет. Он пять раз выбирался на Матч звезд НБА и признавался лучшим новичком сезона-2018/19. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 32,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,8 подбора и отдает 8,4 передачи. В августе он подписал трехлетний контракт с "Лейкерс", по которому должен заработать в текущем сезоне около 46 миллионов долларов.
Лука Дончич и Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра
10 марта, 21:03
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
