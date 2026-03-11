На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На круизном лайнере Celestyal Journey около Дохи остается 60 россиян, в том числе дети, сообщила РИА Новости пассажирка лайнера Юлия из Подмосковья.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур на лайнере Celestyal Journey начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов, многие из них уже вернулись домой.
"Нас, россиян, осталось 60 человек. Дети ещё на лайнере есть. Четверо точно у наших соотечественников, им до 10 лет всем", - рассказала РИА Новости Юлия.
По ее данным, на лайнере остаются те пассажиры, у которых были билеты с вылетом из Дохи и других закрытых аэропортов – они ждут открытия неба. В частности, у самой Юлии и ее мужа были билеты на 6 марта с вылетом из Рас-эль-Хайма, но их авиакомпания пока не организует никакие рейсы, деньги за билеты также не возвращают.
Всего на лайнере остается около 200 человек из разных стран – остальных вывезли их туристические фирмы или государства в ОАЭ или Саудовскую Аравию.
"Кормят хорошо, но жизнь лайнера остановлена полностью – бары, концерты, сауны имеется ввиду… Очень верим в то, что будут вылеты, и нас вывезут вывозные рейсы хоть в Стамбул, хоть в Москву. Капитан и его команда большие молодцы все вежливые и внимательные, хотя искренне мечтают, чтоб мы уехали, но в никуда не выгоняют", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, днем пассажирам можно выходить на берег.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.