Рейтинг@Mail.ru
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 11.03.2026 (обновлено: 14:45 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/doha-2079970304.html
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка - РИА Новости, 11.03.2026
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка
На круизном лайнере Celestyal Journey около Дохи остается 60 россиян, в том числе дети, сообщила РИА Новости пассажирка лайнера Юлия из Подмосковья. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:43:00+03:00
2026-03-11T14:45:00+03:00
доха
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078966581_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_6f098562fd920d8f6f04b2ad98470b63.jpg
https://ria.ru/20260310/oae-2079807237.html
https://ria.ru/20260310/dubay-2079610557.html
доха
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078966581_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_eea3504e49ded434c8c9722e218b7912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доха, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
Доха, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка

РИА Новости: туристка рассказала, что на лайнере около Дохи остаются 60 россиян

© REUTERS / NurPhoto/Noushad ThekkayilКруизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / NurPhoto/Noushad Thekkayil
Круизный лайнер Celestyal Journey в терминале Старого порта Дохи во время проведения военной операции США и Израиля против Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На круизном лайнере Celestyal Journey около Дохи остается 60 россиян, в том числе дети, сообщила РИА Новости пассажирка лайнера Юлия из Подмосковья.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур на лайнере Celestyal Journey начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов, многие из них уже вернулись домой.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
10 марта, 22:08
"Нас, россиян, осталось 60 человек. Дети ещё на лайнере есть. Четверо точно у наших соотечественников, им до 10 лет всем", - рассказала РИА Новости Юлия.
По ее данным, на лайнере остаются те пассажиры, у которых были билеты с вылетом из Дохи и других закрытых аэропортов – они ждут открытия неба. В частности, у самой Юлии и ее мужа были билеты на 6 марта с вылетом из Рас-эль-Хайма, но их авиакомпания пока не организует никакие рейсы, деньги за билеты также не возвращают.
Всего на лайнере остается около 200 человек из разных стран – остальных вывезли их туристические фирмы или государства в ОАЭ или Саудовскую Аравию.
"Кормят хорошо, но жизнь лайнера остановлена полностью – бары, концерты, сауны имеется ввиду… Очень верим в то, что будут вылеты, и нас вывезут вывозные рейсы хоть в Стамбул, хоть в Москву. Капитан и его команда большие молодцы все вежливые и внимательные, хотя искренне мечтают, чтоб мы уехали, но в никуда не выгоняют", - рассказала собеседница агентства. Кроме того, днем пассажирам можно выходить на берег.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
10 марта, 08:39
 
ДохаБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала