На круизном лайнере около Дохи остаются 60 россиян, рассказала туристка

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На круизном лайнере Celestyal Journey около Дохи остается 60 россиян, в том числе дети, сообщила РИА Новости пассажирка лайнера Юлия из Подмосковья.

"Нас, россиян, осталось 60 человек. Дети ещё на лайнере есть. Четверо точно у наших соотечественников, им до 10 лет всем", - рассказала РИА Новости Юлия.