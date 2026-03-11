МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал главу еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.
Так глава РФПИ прокомментировал мнение американского экономиста Джеффри Сакса, которое он выразил в интервью блогеру и депутату европарламента Фидиасу Панайоту.
В интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.