Дмитриев ждет, что Европа столкнется с крупнейшим энергокризисом

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает возникновения энергокризиса в Европе, который окажется крупнейшим в ее истории.