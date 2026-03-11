Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев ждет, что Европа столкнется с крупнейшим энергокризисом - РИА Новости, 11.03.2026
13:40 11.03.2026
Дмитриев ждет, что Европа столкнется с крупнейшим энергокризисом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает возникновения энергокризиса в Европе, который окажется крупнейшим в ее истории.
"Следующий прогноз: крупнейший энергетический кризис в истории Европы, вызванный предыдущими стратегическими энергетическими ошибками Урсулы (главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - ред.) и её упрямством", - написал Дмитриев в соцсети X.
Глава РФПИ упомянул в своем посте, что назревает кризис удобрений, как и прогнозировалось неделю назад. За ним последует кризис продовольственной безопасности, добавил он.
"Делать прогнозы легко, когда они основаны на данных и тенденциях", - также заявил Дмитриев.
Ранее глава РФПИ пошутил, что "русофобам из Евросоюза" придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений.
В интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, получать которое европейцам уже неоткуда.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
