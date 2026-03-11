Рейтинг@Mail.ru
Японские ученые выяснили, как порядок рождения влияет на развитие детей
06:20 11.03.2026 (обновлено: 11:53 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/deti-2079849673.html
Японские ученые выяснили, как порядок рождения влияет на развитие детей
Японские ученые выяснили, как порядок рождения влияет на развитие детей

Новорожденный ребенок
ТОКИО, 11 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Порядок рождения ребёнка может влиять на особенности его раннего развития, и даже небольшая разница во внимании родителей способна играть определённую роль, рассказала РИА Новости ассистент-профессор кафедры общественного здравоохранения медицинского факультета Университета Тоямы Акико Цутида.
"Даже небольшая разница в уровне родительского участия может потенциально неблагоприятно влиять на развитие второго ребёнка, поэтому родителям, возможно, стоит сознательно уделять ему немного больше внимания", - подчеркнула эксперт.
Цутида и группа учёных проанализировали данные 45 636 семей, сравнив показатели развития первых и вторых детей в возрасте шести и двенадцати месяцев.
"Для того, чтобы делать вывод о "различиях между братьями и сёстрами", необходимо очень строго контролировать условия исследования. Поэтому в нашей работе мы ограничились периодом 6 и 12 месяцев, где условия наиболее чётко разделимы", - пояснила эксперт. Она уточнила, что, например, у второго ребёнка в это время ещё нет младших братьев или сестёр.
В частности, исследователи оценивали уровень участия родителей по таким показателям, как игры с ребёнком и чтение ему книг. Максимальный показатель составлял 18 баллов. В среднем у вторых детей этот показатель оказался на 0,77 балла ниже, чем у первенцев.
При этом, как добавила Цутида, различия между детьми могут уменьшаться по мере взросления.
"В дальнейшем мы хотели бы изучить, как эти различия меняются по мере взросления детей", - заключила она.
ОбществоЯпонияРоссияДетиСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
