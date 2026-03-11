Японские ученые выяснили, как порядок рождения влияет на развитие детей

ТОКИО, 11 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Порядок рождения ребёнка может влиять на особенности его раннего развития, и даже небольшая разница во внимании родителей способна играть определённую роль, рассказала РИА Новости ассистент-профессор кафедры общественного здравоохранения медицинского факультета Университета Тоямы Акико Цутида.

"Даже небольшая разница в уровне родительского участия может потенциально неблагоприятно влиять на развитие второго ребёнка, поэтому родителям, возможно, стоит сознательно уделять ему немного больше внимания", - подчеркнула эксперт.

Цутида и группа учёных проанализировали данные 45 636 семей, сравнив показатели развития первых и вторых детей в возрасте шести и двенадцати месяцев.

"Для того, чтобы делать вывод о "различиях между братьями и сёстрами", необходимо очень строго контролировать условия исследования. Поэтому в нашей работе мы ограничились периодом 6 и 12 месяцев, где условия наиболее чётко разделимы", - пояснила эксперт. Она уточнила, что, например, у второго ребёнка в это время ещё нет младших братьев или сестёр.

В частности, исследователи оценивали уровень участия родителей по таким показателям, как игры с ребёнком и чтение ему книг. Максимальный показатель составлял 18 баллов. В среднем у вторых детей этот показатель оказался на 0,77 балла ниже, чем у первенцев.

При этом, как добавила Цутида, различия между детьми могут уменьшаться по мере взросления.