Чернов после ухода из "Спартака" продолжит карьеру в РПЛ
Футбол
 
13:15 11.03.2026
Чернов после ухода из "Спартака" продолжит карьеру в РПЛ
Чернов после ухода из "Спартака" продолжит карьеру в РПЛ
Находящийся в аренде в самарских "Крыльях Советов" защитник Никита Чернов после ухода из московского "Спартака" планирует продолжить карьеру в Российской...
спорт, россия
Футбол, Спорт, Россия
Чернов после ухода из "Спартака" продолжит карьеру в РПЛ

Агент Кузьмичев: Чернов хочет продолжить карьеру в РПЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Находящийся в аренде в самарских "Крыльях Советов" защитник Никита Чернов после ухода из московского "Спартака" планирует продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости агент игрока Владимир Кузьмичев.
"Спартак" отдал Чернова в аренду до конца сезона в "Крылья Советов". За клуб с берегов Волги защитник провел во всех турнирах 15 матчей. После зимней паузы игрок обороны провел две игры чемпионата на скамейке запасных, но принял участие в матче Кубка России против "Оренбурга" (2:0).
"Это тренерское решение, мы же не можем залезть в голову к нему. Он считает, что на сегодняшний день ребята, которые получают игровую практику, выглядят для него более убедительно. Надо работать и доказывать свою состоятельность", - сказал Кузьмичев, комментируя положение Чернова в "Крыльях Советов".
Летом контракт Чернова со "Спартаком" подойдет к концу, после чего он станет свободным агентом. "Мы занимаемся этим вопросом (дальнейшего трудоустройства Чернова), но пока не хочется комментировать детали. Мы в первую очередь работаем над вариантами в РПЛ", - отметил собеседник агентства.
Дзюба назвал поражение в матче ЧР против "Спартака" болезненным
9 марта, 21:33
 
