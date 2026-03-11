Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 11.03.2026 (обновлено: 16:58 11.03.2026)
Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД
Удар ВСУ по Брянску неслучайно совпал с заявлениями Белого дома о мирном процессе, заявил МИД России.
Девять мирных жителей, пострадавших в ходе атаки ВСУ на Брянск, доставлены в Москву на лечение
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Удар ВСУ по Брянску неслучайно совпал с заявлениями Белого дома о мирном процессе, заявил МИД России.
"Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально", — написало ведомство на своем сайте.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

Накануне спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты сохраняют оптимизм относительно завершения конфликта. По его словам, процесс по урегулированию движется вперед.
В МИД отметили, что удар по мирным жителям был попыткой сорвать переговоры и добиться эскалации на фронте. Западные кураторы Киева несут за него полную ответственность, так как атака была бы невозможна без их участия.
Москва требует от ООН дать адекватную оценку теракту и будет воспринимать молчание как потакание преступлениям Владимира Зеленского, добавили дипломаты.
Украинские военные накануне ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow. Погибли семь человек, еще 42 получили ранения. СК России признал произошедшее терактом, в регионе объявили 11 марта днем траура.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ВСУ не смогли бы нанести удар без помощи Британии. СВО продолжается как раз для того, чтобы варварские действия Киева прекратились.
