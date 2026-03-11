Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД

ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.
По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.
По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.
Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.
Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.
Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.
Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.
На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.
На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.
На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.
На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.
Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.
ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами Storm Shadow вечером во вторник.
По последним данным, погибли семь человек, еще 42 пострадали.
Как рассказала представитель СК России Светлана Петренко, повреждения получили транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры. Возбуждено дело о теракте.
Девятерых пострадавших отправили на лечение в Москву. Дорогу они перенесли удовлетворительно.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей за быструю и своевременную помощь. На месте происшествия работали 25 бригад скорой медицинской помощи.
На фото: одно из зданий, поврежденных при ракетном ударе.
На месте трагедии организовали стихийный мемориал. Одиннадцатое марта в регионе объявили днем траура.
Власти пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.