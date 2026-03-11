Атака ВСУ на Брянск неслучайно совпала с сигналами США о мире, заявил МИД

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку варварской. По его словам, ВСУ не смогли бы ее совершить без британских специалистов. Ответные меры определят ВС России, добавил он.

В МИД отметили, что удар по мирным жителям был попыткой сорвать переговоры и добиться эскалации на фронте. Западные кураторы Киева несут за него полную ответственность, так как атака была бы невозможна без их участия.