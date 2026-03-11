Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".

"Найдены, живы. Других подробностей пока нет", – сказал собеседник агентства.

У мальчиков есть две сестры 17 и шести лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове, и младший брат, ему четыре года.