Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми
2026-03-11T23:42:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".
"Найдены, живы. Других подробностей пока нет", – сказал собеседник агентства.
Ранее поисковики сообщали, что местонахождение детей неизвестно с 10 марта.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что братьев воспитывают мать и отчим. В день пропажи дети были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. При этом, как рассказали агентству, их младшая сестра якобы слышала, как братья обсуждали "какой-то вокзал". Предположительно, дети запланировали побег в Псков
к бабушке со стороны отца, однако не добрались туда.
У мальчиков есть две сестры 17 и шести лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове, и младший брат, ему четыре года.