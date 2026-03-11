Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми - РИА Новости, 11.03.2026
23:42 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/bratya-2080081730.html
Пропавшие в Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми
Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад". РИА Новости, 11.03.2026
2026
Нашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Пропавшие в Санкт-Петербурге братья 11 и 14 лет найдены живыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".
"Найдены, живы. Других подробностей пока нет", – сказал собеседник агентства.
Ранее поисковики сообщали, что местонахождение детей неизвестно с 10 марта.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что братьев воспитывают мать и отчим. В день пропажи дети были наказаны за плохое поведение и лишены сотовых телефонов. При этом, как рассказали агентству, их младшая сестра якобы слышала, как братья обсуждали "какой-то вокзал". Предположительно, дети запланировали побег в Псков к бабушке со стороны отца, однако не добрались туда.
У мальчиков есть две сестры 17 и шести лет, старшая из которых живет у бабушки в Пскове, и младший брат, ему четыре года.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Ярославском направлении электричка сбила насмерть четырех человек
ПроисшествияСанкт-ПетербургПсков
 
 
