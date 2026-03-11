Рейтинг@Mail.ru
Бородавко прокомментировал победу Багиян на Паралимпиаде в Италии
11:34 11.03.2026
Бородавко прокомментировал победу Багиян на Паралимпиаде в Италии
Бородавко прокомментировал победу Багиян на Паралимпиаде в Италии - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Бородавко прокомментировал победу Багиян на Паралимпиаде в Италии
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что рад победе лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии, и... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
спорт
россия
италия
милан
анастасия багиян
ирина громова
юрий бородавко
паралимпийские игры
россия
италия
милан
спорт, россия, италия, милан, анастасия багиян, ирина громова, юрий бородавко, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Анастасия Багиян, Ирина Громова, Юрий Бородавко, Паралимпийские игры
Бородавко прокомментировал победу Багиян на Паралимпиаде в Италии

Бородавко: рад победе Багиян на Паралимпиаде, у Громовой работают профессионалы

© РИА Новости / Иван Михайлов | Перейти в медиабанкТренер сборной России по лыжному спорту Юрий Бородавко
Тренер сборной России по лыжному спорту Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Иван Михайлов
Перейти в медиабанк
Тренер сборной России по лыжному спорту Юрий Бородавко. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что рад победе лыжницы Анастасии Багиян на Паралимпийских играх в Италии, и отметил профессионализм спортсменов и специалистов команды Ирины Громовой.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем, ее ведущим спортсменом был Синякин. Громова является старшим тренером паралимпийской сборной России по лыжным гонкам.
"Победа Анастасии Багиян и Сергея Синякина на Паралимпийских играх очень важна для всей нашей страны. Тем более, что гимн России не звучал на Паралимпиаде с 2014 года. И я хорошо знаю, как ответственно относятся ко всему наши паралимпийцы, в команде Ирины Громовой работают очень профессиональные люди, которые стремятся показывать самые высокие результаты. Я рад за ребят, и мне очень приятно, что они достигли таких вершин. Золотые медали Игр - это действительно очень здорово", - сказал Бородавко.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
10 марта, 19:20
 
СпортРоссияИталияМиланАнастасия БагиянИрина ГромоваЮрий БородавкоПаралимпийские игры
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
