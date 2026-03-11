Рейтинг@Mail.ru
Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
22:49 11.03.2026
Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ
Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ
Российские борцы вольного стиля стали обладателями пяти золотых медалей по итогам двух дней молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) по спортивной борьбе,... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ

Российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей на молодежном ЧЕ

© Фото : Официальный сайт Федерации спортивной борьбы РоссииРоссийский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля стали обладателями пяти золотых медалей по итогам двух дней молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) по спортивной борьбе, который проходит в сербском Зренянине.
Во второй соревновательный день чемпионом в весовой категории до 86 кг стал Бозигит Исламгереев, победивший в финале турка Ахмета Ягана. Еще одно золото на счету Хабиба Давудгаджиева (до 125 кг), одолевшего в финале азербайджанца Юсифа Дурсунова.
Магомед Байтукаев завоевал бронзу в весовой категории до 74 кг, победив белоруса Александра Гульника. Еще одна бронза на счету Мустафагаджи Малачдибирова (до 92 кг), который оказался сильнее Князя Ибояна из Армении.
Сборная России с пятью золотыми наградами выиграла медальный зачет в вольной борьбе. Днем ранее золото выиграли Аяндай Ондар (до 57 кг), Исмаил Ханиев (до 79 кг) и Мухамед-Тахир Ханиев (до 97 кг). Серебряными призерами стали Джамбулат Кизинов (до 65 кг) и Магомед-Эми Эльтемиров (до 70 кг).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
Вчера, 12:16
 
