Российские борцы вольного стиля взяли пять золотых медалей на молодежном ЧЕ
2026-03-11T22:49:00+03:00
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля стали обладателями пяти золотых медалей по итогам двух дней молодежного чемпионата Европы (до 23 лет) по спортивной борьбе, который проходит в сербском Зренянине.
Во второй соревновательный день чемпионом в весовой категории до 86 кг стал Бозигит Исламгереев, победивший в финале турка Ахмета Ягана. Еще одно золото на счету Хабиба Давудгаджиева (до 125 кг), одолевшего в финале азербайджанца Юсифа Дурсунова.
Магомед Байтукаев завоевал бронзу в весовой категории до 74 кг, победив белоруса Александра Гульника. Еще одна бронза на счету Мустафагаджи Малачдибирова (до 92 кг), который оказался сильнее Князя Ибояна из Армении.
Сборная России с пятью золотыми наградами выиграла медальный зачет в вольной борьбе. Днем ранее золото выиграли Аяндай Ондар (до 57 кг), Исмаил Ханиев (до 79 кг) и Мухамед-Тахир Ханиев (до 97 кг). Серебряными призерами стали Джамбулат Кизинов (до 65 кг) и Магомед-Эми Эльтемиров (до 70 кг).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.