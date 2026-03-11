В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет) благодаря невероятному броску соперника через себя за 7 секунд до конца поединка.

В прошедшем во вторник четвертьфинале соперником Исламгереева был уроженец Чеченской республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За 7 секунд до конца россиянин, уступавший со счетом 5:8 двукратному чемпиону мира среди юниоров (не старше 20 лет), перепрыгнул соперника, обхватил его сзади, перевернул и совершил бросок. Россиянин выиграл бой со счетом 10-8.

В полуфинале Исламгереев одолел Васифа Худиева из Азербайджана. В финальной схватке, которая пройдет в среду, соперником россиянина станет Ахмет Яган из Турции.