В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет) благодаря невероятному броску...
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет) благодаря невероятному броску соперника через себя за 7 секунд до конца поединка.
В прошедшем во вторник четвертьфинале соперником Исламгереева был уроженец Чеченской республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За 7 секунд до конца россиянин, уступавший со счетом 5:8 двукратному чемпиону мира среди юниоров (не старше 20 лет), перепрыгнул соперника, обхватил его сзади, перевернул и совершил бросок. Россиянин выиграл бой со счетом 10-8.
В полуфинале Исламгереев одолел Васифа Худиева из Азербайджана. В финальной схватке, которая пройдет в среду, соперником россиянина станет Ахмет Яган из Турции.
Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.