В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
12:16 11.03.2026 (обновлено: 12:22 11.03.2026)
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет) благодаря невероятному броску... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T12:16:00+03:00
2026-03-11T12:22:00+03:00
чемпионат европы по борьбе
единоборства
борьба
чемпионат европы по борьбе, борьба
Чемпионат Европы по борьбе, Единоборства, Борьба
В Сети набирает популярность видео безумного приема российского борца

Российский борец Исламгереев эффектным броском одержал победу в поединке на ЧЕ

© Фото : Официальный сайт Федерации спортивной борьбы РоссииРоссийский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев
Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгереев вышел в полуфинал молодежного чемпионата Европы (спортсмены не старше 23 лет) благодаря невероятному броску соперника через себя за 7 секунд до конца поединка.
В прошедшем во вторник четвертьфинале соперником Исламгереева был уроженец Чеченской республики Рахим Магамадов, представляющий Францию. За 7 секунд до конца россиянин, уступавший со счетом 5:8 двукратному чемпиону мира среди юниоров (не старше 20 лет), перепрыгнул соперника, обхватил его сзади, перевернул и совершил бросок. Россиянин выиграл бой со счетом 10-8.
В полуфинале Исламгереев одолел Васифа Худиева из Азербайджана. В финальной схватке, которая пройдет в среду, соперником россиянина станет Ахмет Яган из Турции.
Молодежный чемпионат Европы по борьбе проходит в сербском Зренянине с 9 по 15 марта.
ЕдиноборстваЧемпионат Европы по борьбеБорьба
 
