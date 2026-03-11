Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где в России больше всего фотосалонов - РИА Новости, 11.03.2026
03:02 11.03.2026
Стало известно, где в России больше всего фотосалонов
Стало известно, где в России больше всего фотосалонов - РИА Новости, 11.03.2026
Стало известно, где в России больше всего фотосалонов
Больше всего компаний в сфере фотобизнеса, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, работает в Краснодарском крае и Ростовской области, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:02:00+03:00
2026-03-11T03:02:00+03:00
москва
краснодарский край
санкт-петербург
россия
экономика
москва
краснодарский край
санкт-петербург
россия
москва, краснодарский край, санкт-петербург, россия, экономика
Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Россия, Экономика
Стало известно, где в России больше всего фотосалонов

РИА Новости: больше всего фотобизнеса работает в Краснодарском крае

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Фотография на документы
Фотография на документы - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Фотография на документы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего компаний в сфере фотобизнеса, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, работает в Краснодарском крае и Ростовской области, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокус".
"По данным на март 2026 года больше всего компаний работает в Москве - 2 924 участника (+58 к марту 2025 года, рост на 2,02%). На втором месте с 1463 участниками - Московская область (+155 игроков, рост на 11,85%). На третьем - Санкт-Петербург, где действует 1209 компаний (+85, рост на 7,56%)", - привели данные авторы исследования.
Четвертая строчка у Краснодарского края, где в фотобизнесе 961 участник (+79, рост на 16,20%). На пятом месте с 661 участником – Ростовская область (+79 компаний, рост на 13,57%).
По их данным, с марта прошлого года по март текущего количество участников в сфере российского фотобизнеса увеличилось на 13,28%. Годом ранее, отрасль тоже показывала рост – на 9,96%, с марта 2024 года до марта 2025 года количество компаний увеличилось с 17 985 до 19 776 (+1 791 участник).
"Уверенный рост фотобизнеса в России можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это растущий спрос на фотоконтент. Он востребован как для личных страниц, так и для бизнеса, который всё чаще заказывает предметную и интерьерную съемку. Лидерство Москвы в этом сегменте можно объяснить большой плотностью событий, где востребованы услуги фотографа. Краснодарский край растет благодаря стабильному туристическому потоку. Кроме того, оживает и услуга печати фотографий – срабатывает эффект "цифровой усталости", который подкрепляет тренд на осязаемые эмоции, например, заказ фотокниг", - поясняет аналитик проекта "Контур.Фокус" Вероника Скороходова.
МоскваКраснодарский крайСанкт-ПетербургРоссияЭкономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
