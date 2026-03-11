Стало известно, где в России больше всего фотосалонов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Больше всего компаний в сфере фотобизнеса, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, работает в Краснодарском крае и Ростовской области, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокус".

По их данным, с марта прошлого года по март текущего количество участников в сфере российского фотобизнеса увеличилось на 13,28%. Годом ранее, отрасль тоже показывала рост – на 9,96%, с марта 2024 года до марта 2025 года количество компаний увеличилось с 17 985 до 19 776 (+1 791 участник).