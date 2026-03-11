"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России

"Белогорье" выиграло пятый матч подряд и с 21 победой завершило предварительный этап на пятом месте в турнирной таблице, позднее команда сыграет в квалификационном раунде за право выхода в четвертьфинал. Выигравшее предыдущие 11 матчей "Динамо" занимает второе место с 25 победами. Команда ранее обеспечила себе место в четвертьфинале.