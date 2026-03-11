Рейтинг@Mail.ru
Волейбол
 
21:25 11.03.2026
"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
белогорье (белгород)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), белогорье (белгород)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Белогорье (Белгород)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Белгородское "Белогорье" обыграло московское "Динамо" в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:20) в пользу гостей.
"Белогорье" выиграло пятый матч подряд и с 21 победой завершило предварительный этап на пятом месте в турнирной таблице, позднее команда сыграет в квалификационном раунде за право выхода в четвертьфинал. Выигравшее предыдущие 11 матчей "Динамо" занимает второе место с 25 победами. Команда ранее обеспечила себе место в четвертьфинале.
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Белогорье (Белгород)
 
