"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России
"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России
Белгородское "Белогорье" обыграло московское "Динамо" в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России
"Белогорье" обыграло московское "Динамо" в матче чемпионата России по волейболу
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Белгородское "Белогорье" обыграло московское "Динамо" в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1 (23:25, 32:30, 25:19, 25:20) в пользу гостей.
"Белогорье" выиграло пятый матч подряд и с 21 победой завершило предварительный этап на пятом месте в турнирной таблице, позднее команда сыграет в квалификационном раунде за право выхода в четвертьфинал. Выигравшее предыдущие 11 матчей "Динамо" занимает второе место с 25 победами. Команда ранее обеспечила себе место в четвертьфинале.