Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения
Италия, Анастасия Багиян, Россия, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались от совместного фото с россиянами Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным после церемонии награждения на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Второе место заняла Кацмайер, третьей стала китаянка Цун Цзихун. На церемонии награждения немцы не сняли головных уборов во время исполнения российского гимна, демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, а потом не встали рядом с ними для совместного фото.
После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам, но при этом 19-летняя немка добавила: "Возможно, это очень милые люди, с которыми мы могли бы дружить. То, что политика так все омрачает, - это очень обидно", - цитирует Кацмайер Sportschau.
Багиян 24 года. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года. Спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Игр.