Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения

Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались от совместного фото с россиянами Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным после церемонии награждения на зимних Паралимпийских играх в Италии.

Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Второе место заняла Кацмайер, третьей стала китаянка Цун Цзихун. На церемонии награждения немцы не сняли головных уборов во время исполнения российского гимна, демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, а потом не встали рядом с ними для совместного фото.

После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам, но при этом 19-летняя немка добавила: "Возможно, это очень милые люди, с которыми мы могли бы дружить. То, что политика так все омрачает, - это очень обидно", - цитирует Кацмайер Sportschau.