Рейтинг@Mail.ru
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/bagiyan-2079924052.html
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения
Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались от совместного фото с россиянами Анастасией Багиян и ее гидом... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T12:26:00+03:00
2026-03-11T12:26:00+03:00
италия
анастасия багиян
россия
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079765830_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f701ed4de6108803730c2cc7c3548db.jpg
https://ria.ru/20260310/putin-2079771868.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079765830_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_50425b1e29bd677ef8fb60d17856c957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, анастасия багиян, россия, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Италия, Анастасия Багиян, Россия, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения

Немецкие паралыжники отказались от фото с чемпионкой Паралимпиады Багиян

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАнастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости. Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались от совместного фото с россиянами Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным после церемонии награждения на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Второе место заняла Кацмайер, третьей стала китаянка Цун Цзихун. На церемонии награждения немцы не сняли головных уборов во время исполнения российского гимна, демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, а потом не встали рядом с ними для совместного фото.
После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам, но при этом 19-летняя немка добавила: "Возможно, это очень милые люди, с которыми мы могли бы дружить. То, что политика так все омрачает, - это очень обидно", - цитирует Кацмайер Sportschau.
Багиян 24 года. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2022 года. Спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Игр.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин поздравил победительниц Паралимпиады с золотыми медалями
10 марта, 18:15
 
ИталияАнастасия БагиянРоссияПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала