"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в овертайме обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию из семи поражений в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в овертайме обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:89 (17:18, 23:19, 16:16, 17:20, 21:16) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 26 очков Никита Михайловский из "Самары" и Малик Ньюмэн из "Автодора". Михайловский также отметился 11 подборами, таким образом оформив дабл-дабл.
"Автодор" прервал серию из семи поражений и с шестью победами в 31 матче занимает предпоследнее, 10-е место. "Самара", выигравшая две встречи из 30, идет на последней строчке.