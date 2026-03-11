"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:89 (17:18, 23:19, 16:16, 17:20, 21:16) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 26 очков Никита Михайловский из "Самары" и Малик Ньюмэн из "Автодора". Михайловский также отметился 11 подборами, таким образом оформив дабл-дабл.