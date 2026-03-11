Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
Баскетбол
 
20:55 11.03.2026
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ
Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в овертайме обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
баскетбол
спорт
никита михайловский
бк автодор
самара
единая лига втб
спорт, никита михайловский, бк автодор, самара, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Никита Михайловский, БК Автодор, Самара, Единая Лига ВТБ
"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию поражений в Единой лиге ВТБ

"Автодор" обыграл "Самару" и прервал серию из семи поражений в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" в овертайме обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:89 (17:18, 23:19, 16:16, 17:20, 21:16) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 26 очков Никита Михайловский из "Самары" и Малик Ньюмэн из "Автодора". Михайловский также отметился 11 подборами, таким образом оформив дабл-дабл.
Единая Лига ВТБ
11 марта 2026 • начало в 18:00
Закончен в OT
Самара
89 : 94
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Автодор" прервал серию из семи поражений и с шестью победами в 31 матче занимает предпоследнее, 10-е место. "Самара", выигравшая две встречи из 30, идет на последней строчке.
Баскетбол
 
