В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной

Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища при сбросе воды, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".

"Вчера специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 " Мособлпожспас " ликвидировали авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Жители округа Можайский обнаружили боеприпас на берегу водохранилища возле деревни Блазново. Об опасной находке они сообщили в единую службу "Система-112", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мособлпожспаса".

Прибыв на место вызова, пиротехники сделали вывод, что бомба "всплыла" из Можайского водохранилища из-за сброса воды.