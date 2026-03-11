https://ria.ru/20260311/aviabomba-2079904559.html
В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной
Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища при сбросе воды,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:49:00+03:00
происшествия
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
великая отечественная война (1941-1945)
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
Спасатели обезвредили всплывшую в Можайском водохранилище авиабомбу времен ВОВ