В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной
11:33 11.03.2026 (обновлено: 11:49 11.03.2026)
В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной
В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной - РИА Новости, 11.03.2026
В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной
Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища при сбросе воды,... РИА Новости, 11.03.2026
московская область (подмосковье)
В Можайском водохранилище всплыла авиабомба времен Великой Отечественной

Спасатели обезвредили всплывшую в Можайском водохранилище авиабомбу времен ВОВ

Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища
Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подмосковные спасатели обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которая появилась на берегу Можайского водохранилища при сбросе воды, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
"Вчера специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда №2 "Мособлпожспас" ликвидировали авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Жители округа Можайский обнаружили боеприпас на берегу водохранилища возле деревни Блазново. Об опасной находке они сообщили в единую службу "Система-112", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мособлпожспаса".
Прибыв на место вызова, пиротехники сделали вывод, что бомба "всплыла" из Можайского водохранилища из-за сброса воды.
"Специалисты поместили боеприпас в контейнер и обезвредили его с соблюдением всех мер безопасности", - сообщил "Мособлпожспас".
