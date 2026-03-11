https://ria.ru/20260311/agent-2079878206.html
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику - РИА Новости, 11.03.2026
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику
Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники и взрывные устройства, сообщила ФСБ... РИА Новости, 11.03.2026
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику
ФСБ: агент Киева доставил БПЛА в российские регионы для подрыва техники ВС РФ