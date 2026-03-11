Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 11.03.2026 (обновлено: 10:36 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/agent-2079878206.html
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику - РИА Новости, 11.03.2026
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику
Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники и взрывные устройства, сообщила ФСБ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:55:00+03:00
2026-03-11T10:36:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
владимирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eacc1fa9c47593596eadd5cbbc9dc1fc.jpg
https://ria.ru/20260220/terakt-2075747608.html
россия
калужская область
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2026-03-11T09:55
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a91ad3c0a7d4d259897288b4d7f43e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калужская область, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Калужская область, Владимирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ рассказала, как агент Киева собирался взорвать военную авиатехнику

ФСБ: агент Киева доставил БПЛА в российские регионы для подрыва техники ВС РФ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники и взрывные устройства, сообщила ФСБ России.
По данным ведомства, житель Владимирской области инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники ВС РФ.
"С этой целью сотрудник СБУ организовал доставку в Московскую и Калужскую области беспилотных летательных аппаратов, а также взрывчатых веществ, взрывных устройств и оборудования, предназначенного для совершения диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении ФСБ России.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
20 февраля, 13:20
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьВладимирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала