Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники
Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, по заданию куратора не раз выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в... РИА Новости, 11.03.2026
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники
ФСБ: планировавший подрыв авиатехники ВС РФ агент Киева выезжал к аэродромам