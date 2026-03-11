Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 11.03.2026 (обновлено: 10:36 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/agent-2079877555.html
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники - РИА Новости, 11.03.2026
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники
Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, по заданию куратора не раз выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:51:00+03:00
2026-03-11T10:36:00+03:00
происшествия
ивановская область
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eacc1fa9c47593596eadd5cbbc9dc1fc.jpg
https://ria.ru/20260203/terakt-2071862748.html
ивановская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2026-03-11T09:51
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a91ad3c0a7d4d259897288b4d7f43e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ивановская область, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники

ФСБ: планировавший подрыв авиатехники ВС РФ агент Киева выезжал к аэродромам

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, по заданию куратора не раз выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
ФСБ сообщила о задержании на территории Ивановской области гражданина РФ, который инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и по его указанию собирался взорвать авиатехнику ВС РФ.
"Для проведения разведки местности и последующего совершения ДТА фигурант по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в городе Москве", - говорится в сообщении.
Допрос иностранного гражданина, причастного к подготовке террористического акта в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в Подмосковье
3 февраля, 09:52
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала