Появились подробности об агенте Киева, планировавшем подрыв авиатехники

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Агент Киева, планировавший подрыв российской военной авиатехники, по заданию куратора не раз выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

"Для проведения разведки местности и последующего совершения ДТА фигурант по указанию куратора неоднократно выезжал к аэродромам, расположенным во Владимирской, Ивановской областях и в городе Москве", - говорится в сообщении.