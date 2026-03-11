https://ria.ru/20260311/agent-2079876923.html
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники - РИА Новости, 11.03.2026
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:49:00+03:00
2026-03-11T09:49:00+03:00
2026-03-11T10:52:00+03:00
происшествия
владимирская область
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ивановская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eacc1fa9c47593596eadd5cbbc9dc1fc.jpg
https://ria.ru/20260303/ekaterinburg-2078104832.html
https://ria.ru/20260225/terakt-2076580014.html
владимирская область
киев
россия
ивановская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887059_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a91ad3c0a7d4d259897288b4d7f43e69.jpg
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
2026-03-11T09:49
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ивановская область, украина
Происшествия, Владимирская область, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ивановская область, Украина
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники ВС РФ