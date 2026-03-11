Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
09:49 11.03.2026 (обновлено: 10:52 11.03.2026)
ФСБ задержала жителя Владимирской области, готовившего подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, владимирская область, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ивановская область, украина
Происшествия, Владимирская область, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ивановская область, Украина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Житель Владимирской области посредством мессенджера WhatsApp инициативно установил контакт с агентом Службы безопасности Украины и, действуя по его указанию, планировал осуществить подрыв авиационной техники Вооруженных сил Российской Федерации", — заявили в спецслужбе.
ФСБ: на Урале предотвратили подрыв машины руководителя предприятия ОПК - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании на Урале
3 марта, 09:51
По ее данным, злоумышленник по заданию куратора вел разведку на аэродромах во Владимирской, Ивановской областях, а также в Москве.
Диверсант доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники и взрывные устройства. Сотрудники ФСБ задержали его на этапе подготовки к атаке.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
25 февраля, 11:17
 
ПроисшествияВладимирская областьКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ивановская областьУкраина
 
 
