"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о возможном снятии ряда санкций с России.
"Вот кто бы сказал несколько лет назад, что Соединенные Штаты будут куда лучше ладить с Россией, чем с Европой — ни за что не поверил бы. Но Дональд Трамп и Владимир Путин смогли переломить устоявшуюся структуру отношений между странами", — написал один комментатор.
"Ха, Зеленскому снова дали под зад ногой. Уже пятый раз подряд, кстати", — отметил другой.
"Вуаля, дело в шляпе. Запад опять остался в проигравших", — почеркнул третий.
"Мне нравится, что Владимир Путин и Дональд Трамп наладили хорошие отношения", — заключили читатели.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Тема снятия санкций с российской нефти детально не фигурировала в разговоре, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
