Рейтинг@Mail.ru
"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 10.03.2026 (обновлено: 19:34 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079776947.html
"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев
"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев - РИА Новости, 10.03.2026
"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев
Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о возможном снятии ряда санкций с России. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:43:00+03:00
2026-03-10T19:34:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079764764.html
https://ria.ru/20260310/peregovory-2079676424.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков

"Зеленскому дали пинка". Заявление Трампа о России поразило японцев

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление президента США Дональда Трампа о возможном снятии ряда санкций с России.
«
"Вот кто бы сказал несколько лет назад, что Соединенные Штаты будут куда лучше ладить с Россией, чем с Европой — ни за что не поверил бы. Но Дональд Трамп и Владимир Путин смогли переломить устоявшуюся структуру отношений между странами", — написал один комментатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Западе раскрыли, какой удар получил Зеленский от США из-за Ирана
Вчера, 17:39
«
"Ха, Зеленскому снова дали под зад ногой. Уже пятый раз подряд, кстати", — отметил другой.
«
"Вуаля, дело в шляпе. Запад опять остался в проигравших", — почеркнул третий.
«
"Мне нравится, что Владимир Путин и Дональд Трамп наладили хорошие отношения", — заключили читатели.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Тема снятия санкций с российской нефти детально не фигурировала в разговоре, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил решение главы Белого дома снять ограничения с некоторых стран попытками стабилизировать ситуацию на глобальных рынках.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Трампа
Вчера, 13:02
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСШАЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала