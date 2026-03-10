Рейтинг@Mail.ru
К столетию Зацепина создадут музыкальную скульптуру - РИА Новости, 10.03.2026
12:23 10.03.2026
К столетию Зацепина создадут музыкальную скульптуру
К столетию Зацепина создадут музыкальную скульптуру - РИА Новости, 10.03.2026
К столетию Зацепина создадут музыкальную скульптуру
Масштабную звуковую инсталляцию создадут к столетию народного артиста России Александра Зацепина киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный проект Sonicology, РИА Новости, 10.03.2026
Новости
россия, александр зацепин, юлиана слащева, союзмультфильм
Россия, Александр Зацепин, Юлиана Слащева, Союзмультфильм
К столетию Зацепина создадут музыкальную скульптуру

РИА Новости: к столетию Зацепина создадут звуковую инсталляцию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомпозитор Александр Зацепин на красной дорожке
Композитор Александр Зацепин на красной дорожке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Зацепин на красной дорожке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Масштабную звуковую инсталляцию создадут к столетию народного артиста России Александра Зацепина киностудия "Союзмультфильм" и мультимедийный проект Sonicology, проект будет представлен в рамках ежегодного фестиваля Таврида.АРТ, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"Проект по созданию инновационных мультимедийных скульптур Sonicology и киностудия "Союзмультфильм" представят звуковую инсталляцию, посвященную 100-летию легендарного композитора Александра Зацепина в рамках ежегодного фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет с 7 по 9 августа 2026 года", - сообщили в прес-службе киностудии.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зацепин дал оценку современным исполнителям
Вчера, 11:47
Как отметили в пресс-службе, музыкальная интерактивная скульптура вдохновлена культовым мультфильмом "Тайна третьей планеты", композиции к которой создал Зацепин. Так, основой художественного замысла стал образ инопланетных зеркальных цветов, которые способны запечатлеть прошлое.
"При приближении зрителя цветок изменяет цвет, на экране отображается анимация, звучит музыка из саундтрека мультфильма. Интерактивность арт-объекта напрямую зависит от действий посетителей", - рассказали в пресс-службе.
Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подчеркнула, что мультфильм "Тайна третьей планеты" по звуковому ряду опередил свое время и до сих пор остается актуальным.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Композитор Зацепин рассказал про свой режим дня
Вчера, 10:50
"Александр Зацепин - совершенно удивительный мастер, его знаменитые произведения - не просто музыка к кино и анимации - это часть нашего культурного кода, повседневности, да и самих нас", - добавила Слащева.
Российский медиахудожник Тарас Машталир отметил, что проект призван актуализировать наследие гения отечественной музыки для будущих поколений.
"Мы стремимся, чтобы музыка Зацепина вдохновляла молодых творцов на новые достижения и служила мостом между прошлым и настоящим, объединяя культурное наследие и современные технологии", - заключил Машталир.
Зацепин во вторник отмечает юбилей, ему исполняется 100 лет. За свою жизнь он написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
Композитор Александр Зацепин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Александр Зацепин: любую музыку надо доводить до совершенства
Вчера, 12:00
 
РоссияАлександр ЗацепинЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
 
 
