МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения о высвобождении запасов в условиях ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава агентства Фатих Бироль.

"Учитывая ситуацию на нефтяных рынках, я созвал внеочередное совещание правительств стран-членов МЭА , которое состоится позднее сегодня, чтобы оценить текущую надежность поставок и рыночные условия для принятия последующего решения о том, предоставлять ли рынку чрезвычайные запасы стран-членов МЭА", - говорится в его заявлении , опубликованном МЭА.

Бироль отметил, что в последние дни ситуация на нефтяных рынках ухудшилась: дополнение к проблемам, связанным с транзитом через Ормузский пролив , был сокращен значительный объем добычи.

Он добавил, что во вторник МЭА провело встречу министров энергетики стран G7 в своей штаб-квартире в Париже. "На встрече я представил обновленную информацию о мнении МЭА о ситуации на мировых рынках нефти и газа, на которые существенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке", - поделился Бироль.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.