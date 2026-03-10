Рейтинг@Mail.ru
МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.03.2026 (обновлено: 17:58 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/zasedanie-2079762353.html
МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке
МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке - РИА Новости, 10.03.2026
МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке
Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:31:00+03:00
2026-03-10T17:58:00+03:00
экономика
ближний восток
ормузский пролив
фатих бироль
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093023_0:106:2817:1692_1920x0_80_0_0_d3576b9085244410eaa2ae4233122bef.jpg
https://ria.ru/20260310/fitso-2079740386.html
https://ria.ru/20260310/iran-2079684531.html
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010093023_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_36e7b1afeb2e8308f8774de360732102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ближний восток, ормузский пролив, фатих бироль, международное энергетическое агентство
Экономика, Ближний Восток, Ормузский пролив, Фатих Бироль, Международное энергетическое агентство
МЭА созвало внеочередное заседание для обсуждения условий на нефтяном рынке

Бироль: МЭА созывало внеочередное собрание для обсуждения нефтяного рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник созывает внеочередное собрание участников для обсуждения условий на нефтяном рынке и возможного решения о высвобождении запасов в условиях ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава агентства Фатих Бироль.
"Учитывая ситуацию на нефтяных рынках, я созвал внеочередное совещание правительств стран-членов МЭА, которое состоится позднее сегодня, чтобы оценить текущую надежность поставок и рыночные условия для принятия последующего решения о том, предоставлять ли рынку чрезвычайные запасы стран-членов МЭА", - говорится в его заявлении, опубликованном МЭА.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фицо обсудил с фон дер Ляйен восстановление транзита нефти через Украину
Вчера, 16:37
Бироль отметил, что в последние дни ситуация на нефтяных рынках ухудшилась: дополнение к проблемам, связанным с транзитом через Ормузский пролив, был сокращен значительный объем добычи.
Он добавил, что во вторник МЭА провело встречу министров энергетики стран G7 в своей штаб-квартире в Париже. "На встрече я представил обновленную информацию о мнении МЭА о ситуации на мировых рынках нефти и газа, на которые существенно повлиял конфликт на Ближнем Востоке", - поделился Бироль.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В связи с этим Саудовская Аравия сократила добычу на 2-2,5 миллиона баррелей в день, ОАЭ - на 500-800 тысяч баррелей, Кувейт - примерно на 500 тысяч баррелей, а Ирак - на 2,9 миллиона баррелей в сутки, сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31%. Однако к вечеру того же для они перешли к снижению. По состоянию на 17.50 мск во вторник они держатся ниже 90 долларов за баррель в том числе на фоне заявлений стран G7 о планах возможного высвобождения нефти из резервов.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран не позволит США и Израилю экспортировать нефть, заявил КСИР
Вчера, 13:35
 
ЭкономикаБлижний ВостокОрмузский проливФатих БирольМеждународное энергетическое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала