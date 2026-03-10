Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца - РИА Новости, 10.03.2026
15:35 10.03.2026
Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца
Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца - РИА Новости, 10.03.2026
Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца
Период снижения цен на яйца в России начнется с середины апреля из-за сезонного роста предложения, сообщил генеральный директор Экспертно-аналитического центра... РИА Новости, 10.03.2026
2026
Новости
экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца

Алексей Плугов: цены на куриные яйца начнут снижаться с середины апреля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Период снижения цен на яйца в России начнется с середины апреля из-за сезонного роста предложения, сообщил генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.
"Сезонное укрепление цен может продлиться до середины апреля, далее, в условиях сезонного роста предложения, последует их корректировка в сторону ослабления", - сказал Плугов "Парламентской газете".
13 февраля, 16:24
Набиуллина рассказала, как погода влияет на колебания цен на продукты
13 февраля, 16:44
Он отметил, что цены на яйца, несмотря на некоторые сезонные колебания, после всплеска во второй половине 2023 года падали два года подряд.
Как уточнил Плугов, в первом квартале года предложение всегда снижается. Так, по его словам, в 2025 году в первом квартале в хозяйствах всех категорий произвели 11,3 миллиарда штук, во втором квартале - 12,6 миллиарда штук, в третьем квартале - также 12,6 миллиарда штук, а в четвертом - 12,1 миллиарда.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ФАС следит за ценами на куриные яйца
20 февраля, 15:23
Как отметили в Минсельхозе, российские птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц.
"В 2025 году во всех категориях хозяйств было произведено на 4,3 процента больше яиц - 48,6 миллиарда штук. В январе 2026 года положительная динамика сохранилась. Так, по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено порядка 3,5 миллиарда яиц, что на 2,9 процента превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - сообщили "Парламентской газете" в пресс-службе ведомства.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Названы регионы России с самыми дешевыми куриными яйцами
27 февраля, 14:42
 
ЭкономикаРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
