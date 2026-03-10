Эксперт рассказал, когда подешевеют куриные яйца

Он отметил, что цены на яйца, несмотря на некоторые сезонные колебания, после всплеска во второй половине 2023 года падали два года подряд.

Как уточнил Плугов, в первом квартале года предложение всегда снижается. Так, по его словам, в 2025 году в первом квартале в хозяйствах всех категорий произвели 11,3 миллиарда штук, во втором квартале - 12,6 миллиарда штук, в третьем квартале - также 12,6 миллиарда штук, а в четвертом - 12,1 миллиарда.