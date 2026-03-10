ВСУ во вторник семь раз атаковали ЛНР

"К большому счастью, никто не пострадал. Оперативные службы своевременно реагировали и предпринимали необходимые действия для ликвидации последствий. Местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь в закрытии теплового контура домов", - говорится в сообщении.