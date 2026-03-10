https://ria.ru/20260310/vsu-2079814076.html
ВСУ во вторник семь раз атаковали ЛНР
ВСУ во вторник семь раз атаковали ЛНР
Украинские БПЛА семь раз во вторник атаковали ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max. РИА Новости, 10.03.2026
