ВСУ во вторник семь раз атаковали ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 10.03.2026
ВСУ во вторник семь раз атаковали ЛНР
Украинские БПЛА семь раз во вторник атаковали ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max. РИА Новости, 10.03.2026
луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Украинские БПЛА семь раз во вторник атаковали ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Max.
"Сегодня республика семь раз атакована вражескими БПЛА. Под ударами Сватовский и Кременской муниципальные округа, а также город Лисичанск", - сообщил глава ЛНР.
По словам Пасечника, целью ВСУ стали гражданские объекты и жилые дома.
"К большому счастью, никто не пострадал. Оперативные службы своевременно реагировали и предпринимали необходимые действия для ликвидации последствий. Местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь в закрытии теплового контура домов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Луганская Народная Республика
Леонид Пасечник
Вооруженные силы Украины
 
 
