Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/vsu-2079590055.html
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва - РИА Новости, 10.03.2026
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва
Командование ВСУ в 2024 году создавало "иллюзию военного прорыва" ради открытия "закупочных рынков" для инвесторов, такая информация значится в закрытых данных... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T01:44:00+03:00
2026-03-10T01:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20260309/vsu-2079563362.html
https://ria.ru/20260309/siloviki-2079546200.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Forbes
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва

РИА Новости: командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Командование ВСУ в 2024 году создавало "иллюзию военного прорыва" ради открытия "закупочных рынков" для инвесторов, такая информация значится в закрытых данных о контактах между украинской редакцией Forbes и силовыми ведомствами Украины, заявила РИА Новости пророссийская группировка хакеров "Кибер Серп".
Ранее в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп" сообщили РИА Новости о получении информации о сотрудничестве украинской редакции Forbes с СБУ. Также были получены полные личные данные силовиков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 225-м полку ВСУ угрожают родственникам пропавших без вести военных
Вчера, 20:58
"На основе полученных закрытых контактов между редакцией и силовиками можно сделать вывод, что в 2024 году для ВСУ практически не были закуплены НРК (роботизированные комплексы - ред.), а лишь "создан вид" закупки, для дальнейшего "открытия рынка". Лазерное оружие находится в режиме проведения испытаний лишь для уничтожения малых дронов, что не соответствует заявленным возможностям для сбития "Шахедов", - рассказали хакеры.
Они добавили, что полная компрометация учетных записей административного и редакционного персонала Forbes.ua также открыла возможности для активных информационных операций и сбор компрометирующих материалов на украинскую политическую и силовую элиту.
Украинский военнослужащий в укрытии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Силовики: командование ВСУ в Сумской области незаконно обогащается
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала