МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Командование ВСУ в 2024 году создавало "иллюзию военного прорыва" ради открытия "закупочных рынков" для инвесторов, такая информация значится в закрытых данных о контактах между украинской редакцией Forbes и силовыми ведомствами Украины, заявила РИА Новости пророссийская группировка хакеров "Кибер Серп".