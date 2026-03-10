МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Командование ВСУ в 2024 году создавало "иллюзию военного прорыва" ради открытия "закупочных рынков" для инвесторов, такая информация значится в закрытых данных о контактах между украинской редакцией Forbes и силовыми ведомствами Украины, заявила РИА Новости пророссийская группировка хакеров "Кибер Серп".
"На основе полученных закрытых контактов между редакцией и силовиками можно сделать вывод, что в 2024 году для ВСУ практически не были закуплены НРК (роботизированные комплексы - ред.), а лишь "создан вид" закупки, для дальнейшего "открытия рынка". Лазерное оружие находится в режиме проведения испытаний лишь для уничтожения малых дронов, что не соответствует заявленным возможностям для сбития "Шахедов", - рассказали хакеры.
Они добавили, что полная компрометация учетных записей административного и редакционного персонала Forbes.ua также открыла возможности для активных информационных операций и сбор компрометирующих материалов на украинскую политическую и силовую элиту.