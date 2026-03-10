Верховный суд поддержал Намина в споре с музыкантами Gorky Park

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИПа), которые не нашли недобросовестной конкуренции в действиях основателя группы "Парк Горького" Стаса Намина при приобретении прав на четыре товарных знака со словами "Парк Горького" и Gorky Park, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Судья ВС РФ Владимир Попов , изучив кассационную жалобу истцов – Алексея Белова, Александра Минькова (Маршала) и Александра Львова, которые в 1987-1990 годах выступали в группе Намина , а с 2023 года возобновили выступления под тем же названием "Парк Горького" уже самостоятельно, - не нашел оснований для пересмотра дела.

СИП в мае прошлого года отклонил иск музыкантов, требовавших признать регистрацию брендов Наминым недобросовестной конкуренцией, а президиум этого суда в ноябре отклонил и кассацию истцов на отказ в иске.

По мнению истцов, спорные обозначения "Парк Горького" и Gorky Park приобрели известность благодаря их усилиям, и действия Намина, оформившего эти обозначения в качестве товарных знаков в 2018 и 2023 годах, вводят потребителей в заблуждение.

Суд не нашел подтверждения этим доводам. Наоборот, он установил, что именно Намин был инициатором создания группы, придумал ее название и вместе дизайнером Павлом Шегеряном создал логотип с буквами G и P в виде серпа и молота, что подтверждается многочисленными публикациями.

Суд также отметил, что организация Наминым группы "Парк Горького" в новом составе и ее выступления не могут считаться недобросовестной конкуренцией.

Миньков, Белов и Львов вели с Наминым еще несколько судебных разбирательств. Так, они требовали аннулировать спорные товарные знаки в связи с их неиспользованием, однако суды установили, что они используются правообладателем для организации и проведения концертов.

В том деле Намин заявлял, что "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И." активно сотрудничает с Наминым и участвует в продвижении нового состава "Парка Горького".