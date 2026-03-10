Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд поддержал Намина в споре с музыкантами Gorky Park
17:59 10.03.2026
Верховный суд поддержал Намина в споре с музыкантами Gorky Park
Верховный суд поддержал Намина в споре с музыкантами Gorky Park
Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИПа), которые не нашли недобросовестной... РИА Новости, 10.03.2026
стас намин
владимир попов
scorpions
2026
санкт-петербург, львов, стас намин, владимир попов, scorpions
Санкт-Петербург, Львов, Стас Намин, Владимир Попов, Scorpions
Верховный суд поддержал Намина в споре с музыкантами Gorky Park

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Верховный суд (ВС) России решил не пересматривать судебные акты двух инстанций Суда по интеллектуальным правам (СИПа), которые не нашли недобросовестной конкуренции в действиях основателя группы "Парк Горького" Стаса Намина при приобретении прав на четыре товарных знака со словами "Парк Горького" и Gorky Park, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу истцов – Алексея Белова, Александра Минькова (Маршала) и Александра Львова, которые в 1987-1990 годах выступали в группе Намина, а с 2023 года возобновили выступления под тем же названием "Парк Горького" уже самостоятельно, - не нашел оснований для пересмотра дела.
Солист "Руки Вверх!" Жуков предъявил требования к "Джему"
4 декабря 2025, 12:16
Солист "Руки Вверх!" Жуков предъявил требования к "Джему"
4 декабря 2025, 12:16
СИП в мае прошлого года отклонил иск музыкантов, требовавших признать регистрацию брендов Наминым недобросовестной конкуренцией, а президиум этого суда в ноябре отклонил и кассацию истцов на отказ в иске.
По мнению истцов, спорные обозначения "Парк Горького" и Gorky Park приобрели известность благодаря их усилиям, и действия Намина, оформившего эти обозначения в качестве товарных знаков в 2018 и 2023 годах, вводят потребителей в заблуждение.
Суд не нашел подтверждения этим доводам. Наоборот, он установил, что именно Намин был инициатором создания группы, придумал ее название и вместе дизайнером Павлом Шегеряном создал логотип с буквами G и P в виде серпа и молота, что подтверждается многочисленными публикациями.
Суд также отметил, что организация Наминым группы "Парк Горького" в новом составе и ее выступления не могут считаться недобросовестной конкуренцией.
Миньков, Белов и Львов вели с Наминым еще несколько судебных разбирательств. Так, они требовали аннулировать спорные товарные знаки в связи с их неиспользованием, однако суды установили, что они используются правообладателем для организации и проведения концертов.
В том деле Намин заявлял, что "самый известный бывший член названного коллектива – Носков Н.И." активно сотрудничает с Наминым и участвует в продвижении нового состава "Парка Горького".
Группа "Парк Горького" (Gorky Park) была создана Стасом Наминым в 1987 году. Впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году - группа выступила на концертах Scorpions в Петербурге. В конце 80-х в состав входили Белов, Миньков и Львов. В 1990 году группа распалась, в новом составе музыкальный коллектив Намина выступает с 2022 года.
Стас Намин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Первый состав группы "Парк Горького" продолжает судиться со Стасом Наминым
24 января, 08:21
 
Санкт-Петербург Львов Стас Намин Владимир Попов Scorpions
 
 
