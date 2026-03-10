Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с новым вотумом недоверия из-за внутреннего кризиса в Европарламенте, сообщает издание Politico со ссылкой на депутата европейского парламента Кристофа Клержо.

"Подобной катастрофой, как заявил Клержо, могут стать бойкот партией Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких важных документов, как долгосрочный бюджет ЕС , или поддержка S&D вотума недоверия главе комиссии фон дер Ляйен ", - пишет издание Politico со ссылкой на евродепутата.

По мнению Клержо, если не будет уделяться больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис.

"Глава ЕК пережила все четыре вотума недоверия... Однако некоторые законодатели утверждают, что основания для ее отстранения от должности остаются", - говорится в публикации.

Европейская народная партия (ЕНП) все чаще создает альянс с правыми в обход традиционных союзников социал-демократов.