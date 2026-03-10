Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico - РИА Новости, 10.03.2026
10:13 10.03.2026
Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico
Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с новым вотумом недоверия из-за внутреннего кризиса в Европарламенте, сообщает издание... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T10:13:00+03:00
2026-03-10T10:13:00+03:00
в мире
страсбург
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
politico
европарламент
еврокомиссия
страсбург
в мире, страсбург, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, politico, европарламент, еврокомиссия
В мире, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Politico, Европарламент, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия, пишет Politico

Politico: фон дер Ляйен может получить новый вотум недоверия из-за ситуации в ЕП

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с новым вотумом недоверия из-за внутреннего кризиса в Европарламенте, сообщает издание Politico со ссылкой на депутата европейского парламента Кристофа Клержо.
"Подобной катастрофой, как заявил Клержо, могут стать бойкот партией Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких важных документов, как долгосрочный бюджет ЕС, или поддержка S&D вотума недоверия главе комиссии фон дер Ляйен", - пишет издание Politico со ссылкой на евродепутата.
По мнению Клержо, если не будет уделяться больше времени обмену мнениями и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис.
"Глава ЕК пережила все четыре вотума недоверия... Однако некоторые законодатели утверждают, что основания для ее отстранения от должности остаются", - говорится в публикации.
Европейская народная партия (ЕНП) все чаще создает альянс с правыми в обход традиционных союзников социал-демократов.
В январе европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге провел голосование по четвертому по счету вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана "Патриоты Европы". За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и десять воздержались.
В миреСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанPoliticoЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
