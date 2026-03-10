https://ria.ru/20260310/volgograd-2079711693.html
В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА
В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА
Четвертая из пяти пострадавших в результате предпринятой 3 марта ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписана из больницы, сообщили РИА Новости в областном... РИА Новости, 10.03.2026
волгоград
волгоградская область
