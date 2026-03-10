В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА

ВОЛГОГРАД, 10 мар - РИА Новости. Четвертая из пяти пострадавших в результате предпринятой 3 марта ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписана из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.

"Женщина 1967 года рождения выписана из больницы с улучшением самочувствия домой", - рассказали в областном комитете здравоохранения.

В комитете уточнили, что в отделении нейрохирургии продолжает лечение последняя пострадавшая - женщина 1953 года рождения. Ее самочувствие удовлетворительное.