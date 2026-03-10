Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.03.2026
15:16 10.03.2026
В Волгограде выписали четвертую пострадавшую при атаке БПЛА
Четвертая из пяти пострадавших в результате предпринятой 3 марта ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписана из больницы, сообщили РИА Новости в областном... РИА Новости, 10.03.2026
происшествия
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
происшествия, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
ВОЛГОГРАД, 10 мар - РИА Новости. Четвертая из пяти пострадавших в результате предпринятой 3 марта ночной атаки БПЛА ВСУ на Волгоград выписана из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, 3 марта БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом на улице Батова в Волгограде. Пять человек пострадали, их госпитализировали.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Белгородской области из-за ударов БПЛА загорелась кровля склада
Вчера, 01:51
"Женщина 1967 года рождения выписана из больницы с улучшением самочувствия домой", - рассказали в областном комитете здравоохранения.
В комитете уточнили, что в отделении нейрохирургии продолжает лечение последняя пострадавшая - женщина 1953 года рождения. Ее самочувствие удовлетворительное.
Ранее из больницы выписали девушек 1994 и 2007 года рождения, а также юношу 2004 года рождения.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы
7 марта, 16:27
 
Происшествия Волгоград Волгоградская область Андрей Бочаров Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
