В России появится ГОСТ на национальные игристые вина

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства.