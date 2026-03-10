Рейтинг@Mail.ru
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/vino-2079597179.html
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина - РИА Новости, 10.03.2026
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:32:00+03:00
2026-03-10T04:32:00+03:00
общество
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065636136_0:95:2965:1764_1920x0_80_0_0_2421ce1b3fc39bfce42f6509bc438e33.jpg
https://ria.ru/20260304/roskachestvo-2078353873.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065636136_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cc448b0928d761cff58f869a350a452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина

РИА Новости: идет разработка ГОСТа на российские игристые вина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиния розлива игристых вин на винодельческом предприятии
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства.
Сейчас в России действует стандарт на все игристые вина - документ вступил в силу в 2017 году.
Винотека - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
4 марта, 06:04
 
ОбществоРоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала