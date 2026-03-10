Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией - РИА Новости, 10.03.2026
18:25 10.03.2026
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией - РИА Новости, 10.03.2026
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией
Конфискованные в Венгрии 35 миллионов евро и 40 миллионов евро, которые перевозил украинский "Ощадбанк", могут принадлежать украинской компании по производству... РИА Новости, 10.03.2026
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией

Дубинский: конфискованные Венгрией деньги принадлежат украинскому Fire Point

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Конфискованные в Венгрии 35 миллионов евро и 40 миллионов евро, которые перевозил украинский "Ощадбанк", могут принадлежать украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point, утверждает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
"По моим сведениям, задержанные в Венгрии деньги - это средства компании Fire Point. Куда и кому их везли - не известно сейчас. Перевозку курировал замглавы офиса президента Олег Татаров и СБУ, а (глава Нацбанка Украины Андрей – ред.) Пышный отвечал за техническую часть перевозки. То есть это деньги Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" в ноябре 2025 года сообщала, что госслужба финансового мониторинга Украины уже 10 месяцев фактически не отвечает на запросы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о компании Fire Point. Запросы, в частности, касаются возможной легализации 7 миллиардов гривен (166,5 миллиона долларов – ред.), связанных с этой оборонной компанией.
Украинское издание "Зеркало недели" писало, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является одним из фигурантов дела о коррупции в энергетике Украины, непосредственно связан с компанией Fire Point.
В миреУкраинаВенгрияАвстрияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВиктор ОрбанОщадбанкВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
