В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Конфискованные в Венгрии 35 миллионов евро и 40 миллионов евро, которые перевозил украинский "Ощадбанк", могут принадлежать украинской компании по производству ракет и дронов Fire Point, утверждает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.