Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не будет проводить венчания ещё около двух месяцев – до праздника Фоминой недели 19 апреля, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).

"Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи – ещё почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде – зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности – и совершат венчание", – сказал иеромонах.

Праздник Фомина неделя (также Антипасха или Красная горка) отмечается в 2026 году 19 апреля, через неделю после наступающей 12 апреля Пасхи. Фомина неделя завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящена явлению Христа апостолу Фоме, сомневавшемуся в том, что он воскрес.