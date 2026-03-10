Рейтинг@Mail.ru
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
Религия
 
10.03.2026
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
религия
русская православная церковь
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля

РИА Новости: церковь не будет проводить венчания до 19 апреля

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не будет проводить венчания ещё около двух месяцев – до праздника Фоминой недели 19 апреля, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).
"Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи – ещё почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде – зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности – и совершат венчание", – сказал иеромонах.
Праздник Фомина неделя (также Антипасха или Красная горка) отмечается в 2026 году 19 апреля, через неделю после наступающей 12 апреля Пасхи. Фомина неделя завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящена явлению Христа апостолу Фоме, сомневавшемуся в том, что он воскрес.
Великий пост, во время которого не совершаются венчания, в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.
Венчание - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Таинство венчания в православной церкви: как правильно подготовиться
11 декабря 2024, 17:07
 
Религия
Русская православная церковь
 
 
