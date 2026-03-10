https://ria.ru/20260310/venchanie-2079604893.html
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля - РИА Новости, 10.03.2026
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
Церковь не будет проводить венчания ещё около двух месяцев – до праздника Фоминой недели 19 апреля, рассказал РИА Новости председатель отдела по... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T07:30:00+03:00
2026-03-10T07:30:00+03:00
2026-03-10T07:30:00+03:00
религия
русская православная церковь
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Церковь не будет проводить венчания ещё около двух месяцев – до праздника Фоминой недели 19 апреля, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).
"Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи – ещё почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку, или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде – зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности – и совершат венчание", – сказал иеромонах.
Праздник Фомина неделя (также Антипасха или Красная горка) отмечается в 2026 году 19 апреля, через неделю после наступающей 12 апреля Пасхи. Фомина неделя завершает пасхальную Светлую седмицу и посвящена явлению Христа апостолу Фоме, сомневавшемуся в том, что он воскрес.
Великий пост, во время которого не совершаются венчания, в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. В период поста священники рекомендуют мирянам ограничить употребление алкоголя, отказаться от продуктов животного происхождения, а также, за исключением некоторых дней, от рыбы.