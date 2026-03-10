Рейтинг@Mail.ru
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:18 10.03.2026 (обновлено: 18:38 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/usik-2079772745.html
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что проведет три боя перед завершением карьеры. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T18:18:00+03:00
2026-03-10T18:38:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
александр усик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923058090_0:210:1080:818_1920x0_80_0_0_f86e5eed0b917787d2a74b4b5114588f.jpg
https://ria.ru/20260310/dzhons-2079646678.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923058090_0:109:1080:919_1920x0_80_0_0_3d5ea29bdf948f34a6acfcd27c0b9db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бокс, александр усик
Единоборства, Спорт, Бокс, Александр Усик
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры

Усик подтвердил, что проведет три боя перед завершением карьеры

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Соцсети боксера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что проведет три боя перед завершением карьеры.
Ранее стало известно, что 23 мая Усик проведет защиту титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет).
«
"У меня будет еще три боя. Послушайте, первый - Рико, второй - победитель боя Фабио Уордли против Даниэля Дюбуа, а третий бой - с моим другом, "Жадным животом", Тайсоном Фьюри", - приводит слова Усика The Ring.
Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Усик владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. На счету 39-летнего спортсмена 24 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Джон Джонс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Джон Джонс обиделся на UFC из-за турнира в Белом доме
Вчера, 11:14
 
ЕдиноборстваСпортБоксАлександр Усик
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Барыс
    0
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Нефтехимик
    Трактор
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Спартак Москва
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ливерпуль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Барселона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Тоттенхэм
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Бавария
    1
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала