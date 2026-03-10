https://ria.ru/20260310/usik-2079772745.html
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик заявил, что проведет три боя перед завершением карьеры. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Усик рассказал, сколько боев осталось до завершения карьеры
Усик подтвердил, что проведет три боя перед завершением карьеры