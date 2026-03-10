Рейтинг@Mail.ru
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 10.03.2026 (обновлено: 19:42 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079781921.html
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф - РИА Новости, 10.03.2026
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф
Трехсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T19:03:00+03:00
2026-03-10T19:42:00+03:00
мирный план сша по украине
украина
в мире
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20260310/peskov-2079675781.html
https://ria.ru/20260310/uitkoff-2079782844.html
украина
сша
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, украина, в мире, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп, вашингтон (штат), москва
Мирный план США по Украине, Украина, В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Москва
Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф

Уиткофф: трехсторонняя встреча по Украине пройдет на следующей неделе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Трехсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
«
"Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Все стороны заинтересованы в переговорах по Украине, заявил Песков
Вчера, 13:00
Уиткофф добавил, что Вашингтон сохраняет позитивный настрой относительно перспектив завершения этого конфликта.
В понедельник украинское радио NV сообщало со ссылкой на источник, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 11 марта в Стамбуле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не располагают такими данными.
В начале марта Владимир Зеленский заявлял, что переговоры по Украине могут перенести из-за конфликта на Ближнем Востоке. До этого он утверждал, что новый раунд может пройти с 5 по 8 марта.
В последний раз стороны встречались в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров анонсировал новый раунд в ближайшее время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на встрече был достигнут прогресс.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США позитивно смотрят на завершение украинского конфликта, заявил Уиткофф
Вчера, 19:05
 
Мирный план США по УкраинеУкраинаВ миреСШАРоссияСтив УиткоффДональд ТрампВашингтон (штат)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала