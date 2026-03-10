Встреча по Украине, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Трехсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, пройдет на следующей неделе, заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.
"Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
В понедельник украинское радио NV сообщало со ссылкой на источник, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 11 марта в Стамбуле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не располагают такими данными.
В начале марта Владимир Зеленский заявлял, что переговоры по Украине могут перенести из-за конфликта на Ближнем Востоке. До этого он утверждал, что новый раунд может пройти с 5 по 8 марта.
В последний раз стороны встречались в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам переговоров анонсировал новый раунд в ближайшее время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на встрече был достигнут прогресс.